190€ de réduction sur l'excellent Huawei MateBook D (2020)

Amazon frappe fort avec cette promotion sur le D14 de Huawei, pas moins de 190 € de réduction sur son prix de vente ce qui le fait passer sous la barre des 700 € pour cette configuration musclée. Mais cela ne s’arrête pas là, jusqu’au 4 octobre prochain, vous pouvez profiter d’une offre de remboursement de 100 € par Huawei. Son prix de revient final tombe à 599,99 € !

Ce Matebook D14 de Huawei est doté d’un puissant processeur AMD Ryzen 7 3700 U et 8 Go de mémoire vive. Cette configuration intègre un disque dur de type SSD offrant une capacité de 512 GO. Il est livré avec Windows 10.

Son écran FullView 14“ Full HD offre une résolution maximale de 1920 x 1080 points. Les bordures sont très fines, la dalle occupe 84 % du châssis. Cette machine est aussi légère que compacte avec seulement 15,9 mm d’épaisseur et un poids mesuré à 1,38 kg.