Le PC portable Acer Swift 3 avec i3 en promotion pour la rentrée 2020 chez Amazon !

Ce PC portable Acer proposé par Amazon à petit prix est configuré avec un processeur Intel Core i3-8145U et 4 Go de mémoire vive. Son disque dur SSD à une capacité de 256 Go. Du côté de l’affichage, il dispose d’un écran 14“ Full HD avec une résolution maximale de 1920 x 1080 pixels.

Cet ordinateur est un véritable portable, fin et léger grâce à son châssis aluminium. Sa finition rouge métallique est élégante. L’autonomie n’est pas négligée non plus, grâce à une optimisation poussée par Acer, il pourra fonctionner pendant près de 12 heures avant de devoir être rechargé.