Prix choc sur le PC portable Dell Inspiron G7 17" avec i5 + GTX 1060Ti chez Amazon

Si vous recherchez un PC portable avec un écran 17,3“ et un GPU performant, Amazon propose à moins de 930 € le Dell Inspiron G7 fonctionnant avec un processeur Intel Core i5 de 9ème génération avec 4 cœurs fonctionnant à 2,4 GHz secondé par 8 Go de mémoire vive type DDR4 (2 x 4 Go), extensible à 32 Go maximum (2 x 16 Go).

Du côté affichage, nous avons d’un côté un écran Full HD de 17,3“ IPS et de l’autre un GPU Nvidia GeForce GTX 1060Ti avec 6 Go de mémoire vidéo dédiés. Cet ordinateur portable propose un disque dur type SSD de 512 Go. Il offre des ports USB 3.1 et HDMI. Il fonctionne sous Windows 10 Edition Familiale.