Le OnePlus 9 5G n'a jamais été aussi peu cher sur Aliexpress

En optant pour ce smartphone vous allez sans conteste vous faire plaisir. Sa taille de 160 x 74,2 x 8,7 mm est certes imposante mais c'est ce qu'il faut pour apprécier l'affichage de 1080 x 2400 pixels en 120 Hz sur l'écran HDR Fluid Amoled de 6,55".

Pour faire tourner vos apps et jeux, vous avez droit à un processeur octa-core Snapdragon 888 5G avec une fréquence de 2,84 GHz accompagné d'un GPU Adreno 660 et de 8 Go de RAM. Il s'agit ici de la version avec 128 Go de mémoire interne. Mais il existe aussi le même smartphone avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

La batterie de 4500 mAh peut non seulement vous accompagner pendant une journée et demi, mais en plus elle est compatible charge rapide SuperVOOC 65W. Une fois branché, le smartphone passe de 0 à 100% en une demi-heure.

Côté photo il est également très bon car il propose un triple capteur arrière de 48 Mpx, 50 Mpx, 2 Mpx et un capteur avant de 16 Mpx pour immortaliser vos plus beaux souvenirs.