Le smartphone OnePlus Nord N10 128 Go bradé pour les Hottes Days AliExpress

Vous l'avez compris, c'est AliExpress qui régale avec cette bonne affaire. Avant de commencer, pensez à utiliser le code suivant au moment de valider votre achat pour bénéficier de la promotion : BFRAPIDE28. Choisissez également la France en tant que pays d'expédition pour recevoir votre colis gratuitement sous cinq jours. Un remboursement total pourra être demandé sous 15 jours. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le OnePlus Nord N10 5G propose un écran 6,49 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La calibration de la dalle est parfaite. Le téléphone est également équipé d'un processeur Snapdragon 690 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Il est même compatible avec la 5G.

La fluidité est donc irréprochable sur l'interface et entre les applications. Il assurera aussi du côté des jeux vidéo en 3D.