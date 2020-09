French Days AliExpress : notre sélection des meilleurs bons plans high-tech

Son écran atteint 6,67“ et offre une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Du côté photo, il reçoit quatre capteurs de 64 Mpixel, 13 Mpixel, 2 Mpixel et 2 Mpixel. La caméra selfie à l’avant grimpe à 20 Mpixel. Il est également compatible Bluetooth 5.1 et WiFi.

Sa batterie a une capacité de 5160 mAh et elle accepte la charge rapide jusqu’à 33 watts. Il pourra adopter deux cartes SIM au format Nano SIM et fonctionne sous Android.