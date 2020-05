Un pack d'ampoules connectées Philips Hue + variateur Dimmer Switch à prix cassé

Un pack Philips Hue en promo avant les French Days

Jouez avec plus de 16 millions de couleurs

La première édition des French Days 2020 commence le 27 mai prochain. À quelques jours du "Black Friday à la française", Boulanger propose une belle offre sur l'achat d'un pack Philips Hue qui fait actuellement l'objet d'une promotion.Le bundle concerné comporte 2 ampoules connectées E27 White & colors et un variateur Dimmer Switch. L'ensemble est vendu à exactement 79,99 euros au lieu de 119,98 euros ; soit près de 40 euros de réduction par rapport à des achats séparés.Idéales pour créer une ambiance lumineuse dans votre appartement ou dans votre maison, les ampoules connectées White & colors permettent de faire varier l'intensité de votre lumière et de jouer avec plus de 16 millions de couleurs.Vous pouvez également contrôler vos ampoules à distance avec l'application en Bluetooth ou via le pont Hue (non fourni). L'allumage se fait alors instantanément. Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, l'ampoule dispose d'une durée de vie pouvant aller jusqu'à 25 000 heures.De son côté, le Dimmer switch est un interrupteur avec variateur alimenté par batterie. Vous avez la possibilité de gérer jusqu'à 10 ampoules. Placez l'interrupteur où vous en avez besoin à l'aide de ruban adhésif ou de vis (inclus) et utilisez-le comme télécommande grâce à la plaque arrière magnétique. Enfin, connectez-le au pont pour d'autres options de configuration.