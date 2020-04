Forfait mobile : la série Free Mobile 50Go à moitié prix pendant 1 an

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 50 Go?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

La générosité selon Free

Un forfait qui vous accompagne partout

Nous sommes donc en présence d'un forfait sans engagement concocté par Free. Ainsi, vous pourrez résilier ce contrat à n'importe quel moment si une autre offre vous tape dans l'œil. Cela vous permettra aussi d'éviter la hausse du tarif mensuel qui passera de 9,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Rappelons au passage que cette remise est uniquement valable pour les nouveaux clients de l'opérateur. Enfin, 10€ supplémentaires vous seront demandés pour la nouvelle carte SIM. Maintenant, évoquons le contenu de cet abonnement.Il renferme la possibilité d'appeler en illimité vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités dans ces zones et les MMS doivent se contenter de l'être au sein de l'Hexagone. L'enveloppe internet renferme 50 Go de datas que vous pourrez utiliser chaque mois. C'est largement suffisant pour regarder des vidéos, télécharger des applications ou encore utiliser un GPS fréquemment.Cette offre est également parfaite pour les utilisateurs qui voyagent souvent. En effet, si vous devez vous rendre en Europe ou dans les DOM, les appels et les SMS/MMS resteront illimités. De plus, 4 Go d'internet peuvent être utilisez dans ces destinations. Terminons en précisant que la connexion au réseau FreeWifi vous sera ouverte en illimité en France métropolitaine. Vous aurez donc la possibilité d'être constamment connecté à internet dans les plus grandes villes du pays.Bref, Free assure toujours lorsqu'il s'agit de faire des économies. Ce forfait saura répondre à toutes vos attentes et son tarif est extrêmement bas pendant un an. Au moment de l'augmentation, il vous suffira de trouver une offre plus abordable. N'hésitez pas à repasser sur Clubic pour découvrir encore plus de bons plans