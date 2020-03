L'aspirateur balai Dyson V11 Absolute disponible à moins de 500€

Boulanger : le V11 Absolute en promotion au cours d'une durée limitée

Un aspirateur balai adapté à toutes les surfaces

L'équipe Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers le site marchand Boulanger pour acheter en promotion le V11 Absolute.Cet aspirateur balai, dont le prix de vente conseillé est de 649 euros, est affiché en réduction à 549 euros ; soit 100 euros de remise immédiate.Mais ce n'est pas tout ! Le produit bénéficie d'une remise supplémentaire de 10% lors de l'étape du panier. Pour ce faire, il suffit de saisir le code CAMPUS100. Ce rabais étant valable dans la limite des 100 premiers participants, il est conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter.Et pour cette période de confinement, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques de l'appareil.D'un poids de 3,1 kilos, le V11 Absolute de Dyson d'une capacité de 0,76 litre est un aspirateur balai disposant de fonctions adaptées pour nettoyer le sol, les surfaces et le plafond. Il est équipé d'une brosse compacte motorisée à courroie et vous offre jusqu'à 60 minutes d'aspiration pour enlever les fines poussières et débris.Son moteur numérique Dyson V11 affiche 125 000 tours par minute, soit 20% plus puissant que le Dyson V10 cyclone Enfin, le V11 Absolute de Dyson est livré avec un accessoire combiné (brosse et large conduit pour les miettes et les grosses particules) et un long suceur pour nettoyer les espaces confinés. Le tube de l'aspirateur dispose d'un clip de rangement combiné pour les accessoires.