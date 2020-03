Forfait mobile : RED et B&You, quel forfait sans engagement choisir ?

Du choix sans concession

Tout d'abord, soulignons quelques modalités communes à ces deux forfaits. Ils sont sans engagement, ce qui veut dire que vous pourrez résilier le contrat à n'importe quel moment. Autre bonne nouvelle, les prix n'augmenteront pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez d'autres opérateurs. Ici, vous n'aurez aucune mauvaise surprise. Bien entendu, ces tarifs préférentiels sont uniquement valables pour une durée limitée et pour les nouveaux clients seulement. Enfin, comptez 10€ supplémentaires pour recevoir la carte SIM à domicile.Bref, il est temps de détailler en profondeur les forfaits proposés par RED by SFR et B&You. Suivez le guide !Commençons par l'offre RED by SFR 50 Go à seulement 12€/mois. Cette promotion est valable jusqu'au 12 mars prochain.Elle donne accès à une enveloppe de 50 Go d'internet en 4G avec quatre recharges de 1 Go chacune par mois (contre 2€ à chaque fois).Les appels sont illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut excéder une durée supérieure à 3h. Les SMS/MMS sont également illimités vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois). Si vous allez dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, tous ces éléments resteront illimités sauf internet puisque vous aurez 8 Go supplémentaires à votre disposition.Enfin, l'offre B&You 60 Go est à 15,99€/mois jusqu'au 16 mars 2020.En guise de bonus, cette formule vous permet de profiter d'internet en illimité chaque week-end en France métropolitaine.Dans notre beau pays, vous aurez accès aux appels/SMS illimités vers l'Hexagone et les DOM. Les MMS devront se contenter de la métropole. Maintenant, si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, tout sera illimité à l'exception d'internet qui s'élèvera à 10 Go. En France métropolitaine, comptez sur la présence de l'enveloppe de 60 Go.Si vous êtes un grand consommateur de datas pour surfer sur internet, alors le forfait B&You est fait pour vous. Par contre, si vous devez faire des économies, alors la formule RED saura vous contenter, tout en restant très complète. À vous de choisir !