Pack ampoules connectées Philips Hue à un prix imbattable !

Passez aux ampoules connectées

Des lumières intelligentes

Nous sommes chez Darty (via Acheter sur Google) pour cette réduction de -34%. Cette offre spéciale est valable jusqu'au 29 mars inclus. La livraison peut être effectuée à domicile gratuitement sous un jour ouvré. Vous pouvez également retirer la commande en magasin. Pensez aussi à activer votre essai gratuit de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an) pour bénéficier de quelques avantages comme la livraison express illimitée. Vous aurez également accès à des offres privilégiées, à une assistance téléphonique prioritaire et aux réparations hors garantie. Puisque nous évoquons la garantie, précisons qu'elle est de deux ans pour ce produit.Les ampoules Philips Hue et les barres de lumière Hue Play vous permettront de choisir parmi 16 millions de couleurs (et 50 000 nuances de lumière blanche). Elles s'installent sur n'importe quel support et diffuseront une ambiance idéale pour toutes les occasions. Bref, des milliers de styles seront à votre disposition. De plus, vous pourrez contrôler tous ces éléments connectés très facilement.Ainsi, en passant par l'application Hue Sync et le pont Hue, vous pourrez connecter vos lumières à vos médias favoris. Les couleurs suivront celles de vos films, séries et autres jeux vidéo. Vous aurez donc la possibilité de contrôler vos installations via une tablette ou un smartphone. Philips Hue est également compatible avec Apple Homekit ou encore Google Home. Vous ne manquerez clairement pas d'options de personnalisation.Voilà un bon plan idéal pour ajouter de la couleur à vos pièces. Ce pack Philips Hue a tout ce qu'il faut pour instaurer une ambiance exceptionnelle chez vous. Profitez tout de suite de ce bon plan avant qu'il ne disparaisse.