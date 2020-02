PC Ultra-portable HP 14-cf1007nf à seulement 419,99€ au lieu de 749,99€ chez la Fnac

Pourquoi Clubic recommande ce Pc portable ?

Nous sommes chez la Fnac pour cette réduction qui prendra fin le 18 février 2020 à minuit. La livraison à domicile est gratuite ou vous pouvez aussi choisir de retirer la commande en magasin. Le paiement en 3 ou 4 fois est également accessible. En activant votre essai gratuit de 30 jours à Fnac + (puis 49€/an), vous débloquerez la livraison sous un jour ouvré et une remise de 10€ sera versée sur votre compte une fois l'achat effectué. Si vous choisissez de commander un pack Office, vous obtiendrez une remise de 20€ sur celui-ci. Enfin, la garantie est valable pendant 2 ans et l'ordinateur est "Satisfait ou Remboursé".Ce PC Ultra-portable signé HP possède un écran 14 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Il embarque un processeur Intel Core i5 8265U avec une fréquence allant de 1.6 à 3.9 GHz. Sa carte graphique est une Intel UHD Graphics 620 accompagnée par 4 Go de RAM et un SSD 128 Go en guise d'espace de stockage. Sans la moindre surprise, le système d'exploitation est un Windows 10 Édition Famille 64 bits. La configuration globale est assez correcte même si vous ne pourrez pas stocker grand chose sur cet ordinateur à moins d'investir dans un disque dur.Comme son nom l'indique, ce PC possède un design à la fois fin et élégant. Sa légèreté vous permettra de le transporter n'importe où sans aucune difficulté. Notons aussi qu'il dispose d'un webcam HP TrueVision HD et d'un lecteur de cartes multimédias. Pour ce qui est des connectiques, vous pourrez utiliser un port HDMI, un Ethernet RJ-45 et un port USB 3.1 Type-C. Enfin, l'antivirus McAfee LiveSafe est déjà installé.Voilà un PC portable qui s'adresse aux utilisateurs qui désirent en premier lieu faire de la bureautique. Ce modèle pourra également faire tourner quelques jeux à condition d'investir dans un disque dur supplémentaire. Le rapport qualité/prix est très intéressant donc si vous cherchiez un ordinateur abordable, vous venez de le trouver.