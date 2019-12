Pour Noël, craquez sur l'offre RED 60 Go à 12€/mois !

RED fête Noël avec de beaux forfaits

Passez votre Noël à l'étranger sans vous inquiéter

Il s'agit encore une fois d'une offre sans engagement proposée par RED by SFR. Vous aurez donc la possibilité de résilier si jamais le forfait ne répond plus à vos attentes. Nous avons une autre bonne nouvelle puisque le tarif ne bougera pas au bout d'un an. C'est une pratique courante chez d'autres opérateurs mais RED a décidé de ne pas l'appliquer. Tant mieux pour vous ! Bien entendu, seuls les nouveaux abonnés peuvent bénéficier de l'offre jusqu'au 9 décembre prochain. À présent, passons au contenu du forfait en question.Le forfait comprend 60 Go d'internet en 4G avec la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre recharges de 1 Go par mois. Un rechargement vous sera facturé à hauteur de 2€. Ensuite, nous retrouvons les traditionnels appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Un appel est tout de même limité à une durée maximale de 3 heures. De leur côté, les SMS / MMS sont illimités uniquement vers la métropole. Vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires différents par mois.Cet abonnement mis en place par RED vous accompagnera aussi lors de vos déplacements en dehors du territoire français. En effet, depuis l'Union Européenne et les DOM, les appels comme les SMS / MMS restent illimités. De plus, 8 Go d'internet supplémentaires seront crédités sur votre compte. Enfin, le service SFR Sécurité + Password est inclus pour protéger votre mobile des menaces du web. Pour finir, rappelons que ce forfait est personnalisable puisque vous pouvez choisir 100 Go d'internet (+8€/mois) et/ou plus de possibilités depuis l'étranger (USA, Canada, Andorre, Suisse) contre 5€ par mois.Avec ce forfait RED by SFR, vous aurez tout le nécessaire pour rester en contact avec vos proches à l'occasion des fêtes de fin d'année. Que vous soyez en France ou à l'étranger, l'abonnement ne vous abandonnera pas. Un beau cadeau de Noël avec un peu d'avance !