🔥 RED by SFR : dernières heures pour le forfait mobile 60 Go à 12€/mois !

Forfait mobile RED 60 Go, encore quelques heures pour en profiter !

RED dingue de cette offre

RED l'opérateur low cost de SFR n'en finit pas de faire évoluer son offre à coup de gigas en plus, ou en moins. Ce forfait mobile que nous avons mis en place N°1 de notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles devrait donc disparaître mardi 12 novembre (ou tout du moins évoluer sur son offre data).Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour vous décider et passer chez RED. Cette offre à 12€ par mois est également à vie, ce qui en fait son intérêt principal quand on sait que la plupart des forfaits en promotion sont uniquement valables pendant 12 mois. Il vous faudra cependant être un nouveau client de RED by SFR pour en profiter et débourser 10€ supplémentaires pour obtenir une nouvelle carte SIM.L'offre réunit beaucoup de points forts que nous allons vous détailler. Tout d'abord, l'enveloppe généreuse de 60 Go en internet devrait vous permettre de naviguer sur le web, jouer à vos jeux et accéder à vos services de vidéos préférées sans vous soucier du dépassement de facture.Les appels sont illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) et les SMS, MMS sont quant à eux illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Notez cependant que vous serez limités à 200 Numéros différents par mois pour les appels, SMS/MMS en illimité mais cela devrait suffit pour bon nombre d'entre vous.Enfin les appels, SMS / MMS sont toujours illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Lors de vos déplacements dans ces zones, vous bénéficierez de 8 Go d'internet supplémentaires pour naviguer et utiliser vos applications mobiles préférées.Comme nous l'annoncions au début de cette actualité, cette formule est encore valable quelques heures, jusqu'au mardi 12 novembre pour être précis. Donc si vous cherchez un forfait complet, riche en data et qui ne changera pas de tarifs au bout d'un an, ceforfait mobile RED by SFR 60 Go est fait pour vous !