11.11 Single Day : Batterie externe Samsung 10 000mAh à 15€ chez Boulanger

Recharger sans se ruiner

Une batterie qui vous suivra partout

Cette fois, c'est Boulanger qui s'attaque au Single Day. Vous aurez donc la possibilité de retirer votre commande gratuitement dans le magasin le plus proche de chez vous. Sinon, vous devrez débourser au moins 2,99€ pour la retirer dans un point relais et 4,99€ pour une livraison standard à domicile (offerte dès 19€ d'achat). Vous aurez 15 jours pour changer d'avis si jamais l'article ne vous convient pas. Enfin, la garantie est valable pour une durée de 2 ans. Passons maintenant aux spécificités techniques du produit concerné par cette réduction.La batterie externe de Samsung bénéficie d'une capacité de 10 000 mAh. Grâce à ses deux ports USB, vous pourrez recharger jusqu'à deux appareils en même temps. Des LEDs vous informeront constamment du niveau de charge. Bien entendu, un câble de 0,2 mètre est compris dans le pack. La plupart des smartphones, tablettes et autres produits sont compatibles.Un autre point fort de cette batterie externe se trouve du côté de son design. En effet, ce modèle est plutôt léger avec un poids de 240 grammes. Elle n'encombrera donc pas votre sac durant vos déplacements. De plus, cet exemplaire est également très fin et robuste. Bref, c'est un sans-faute pour cet objet qui saura vous dépanner si votre mobile venait à manquer d'énergie.Avec cette batterie externe Samsung 10 000 mAh, vos appareils ne tomberont plus jamais en rade même si vous êtes loin de chez vous. Simple à utiliser et très performant, ce modèle a vraiment tout pour plaire. Alors profitez de cette promotion à l'occasion du Single Day pour l'obtenir à un tarif dérisoire.