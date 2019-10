🔥 Notre séléction de bons plans pour gamer PC

À lire aussi : Clavier gamer, notre comparatif

Commençons cette sélection avec le pack lampes connectées Philips Hue Play accompagné de son pont de connexion, d'un clavier Corsair K55 RGB et d'une souris Corsair Harpoon pour seulement 199,90€ grâce au code le codeAfin de vivre nos parties de jeu plus intensément, Rue du Commerce à eu le bon goût de nous inclure dans un combo clavier + souris les lampes Philips Hue Play. Une fois installées derrière son écran, ces lampes vous permettront de créer une ambiance particulière qui vous aidera à mieux vous plonger dans vos jeux favoris. Côté périphérique, le clavier à membrane Corsair K55 RGB est un clavier pour gamer plus que complet. Disposant de 7 touches paramétrables, vous n'aurez plus aucune excuse pour justifier d'avoir raté une macro sur vos jeux favoris ! Concernant la souris Corsair Harpoon, sa légèreté ainsi que sa forme compacte sauront parfaitement épouser les formes des petites et moyennes mains, sous réserve que vous soyez droitier.La souris gamer Logitech G402 dispose d'une prise en main agréable, de boutons réactifs qui vous aideront à obtenir de meilleures performances sur vos jeux préférés. Disposant d'un capteur laser, ainsi que d'une résolution de 4000 DPI, cette souris conviendra parfaitement à tout type de jeux. Vous pourrez changer de résolution à la volée en allant de 250 ppp à 4000 ppp. De plus, elle est très légère ce qui est idéal pour les longues sessions de jeu.Voici un bon qui s'adresse plus particulièrement à ceux souhaitant mettre à jour leur configuration pour moins de 300€. Habituellement vendue aux alentours des 300€, la carte graphique Radeon RX Vega 64 GAMING OC et ses 8 Go de Vram dédiée vous permettront d'assurer de faire tourner de nombreux jeux en 1440p à 60 FPS sans sourciller. Une carte graphique qui n'a pas à rougir devant la concurrence (surtout à son prix) et qui s'adresse aux joueurs pc réguliers.Pour finir notre sélection en beauté, nous vous présentons le clavier gamer Logitech G910. Excellent clavier mécanique avec un châssis de bonne qualité, le G910 offre aux joueurs de très nombreuses possibilités de macros grâce à des touches dédiées paramétrables. Le rétroéclairage de celui-ci est intégralement personnalisable, et ses interrupteurs Romer-G offrent une excellente sensation de frappe. Cerise sur le gâteau, le G910 ne fait que très peu de bruit pour un clavier mécanique.