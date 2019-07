🔥 Forfait mobile 4G : l'offre choc RED by SFR à 5€/mois à vie !

Forfait sans engagement RED : liberté totale

Forfait RED by SFR 5 Go : retour à l'essentiel

5 Go en très haut débit 4G sur le réseau SFR (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 100 Mo à 2€)

en très haut débit 4G sur le réseau SFR (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 100 Mo à 2€) Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

vers tous les opérateurs en France métropolitaine Depuis l'Union Européenne/DOM : les appels, SMS et MMS illimités et 4 Go d'internet mobile supplémentaires utilisables depuis ces destinations.

Soldes d'été : toutes les promos chez RED by SFR

Avant d'en dire davantage sur ce forfait mobile RED by SFR , notons deux éléments qui devraient séduire le plus grand nombre.Tout d'abord, notez qu'il s'agit d'une offre. Ainsi, le prix affiché ne bougera pas après 12 mois d'abonnements, contrairement à ce que l'on peut voir chez bon nombre de concurrents sur le marché.Rappelons également que ce forfait 4G est. Bref, vous n'avez absolument aucune contrainte et vous devrez seulement débourser 10€ au moment de la souscription pour obtenir une nouvelle carte SIM.Maintenant que vous connaissez les conditions de l'offre, voyons en détail les caractéristiques du forfait. Ainsi pour 5€/mois, RED by SFR vous propose :Si vous n'êtes toutefois pas convaincu par cette nouvelle offre, vous pouvez toujours opter pour l'une des trois offres RED toujours promotions :Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les offres RED by SFR actuellement en promotions. Profitez de ce tarif avantageux pour faire votre choix !