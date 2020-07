Top 5 des smartphones haut de gamme en promotion pour les soldes d'été 2020 !

Commençons avec un mastodonte de la catégorie des smartphones haut de gamme Android : le Samsung Galaxy S20+ à 616,68€ au lieu de 802,47€, chez Rakuten. Son incroyable écran AMOLED de 6,7 pouces offre une définition QHD+ (525 ppi) et HDR10+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Fluidité assurée !

Il tourne avec un SoC Exynos 990 à 8 cœurs, capable de monter jusqu'à 2,73 GHz), couplé à 8 Go de RAM LPDDR5. Il dispose de 128 Go d'espace de stockage, extensible jusqu'à 1 To via microSD. Quant à sa batterie de 4 500 mAh, elle promet une journée d'autonomie.

Ce modèle gris cosmique, résistant à l'eau IP 68, ravira particulièrement les amateurs de photographie. Le smartphone dispose d'un appareil frontal de 10 Mp et d'un module arrière avec un grand-angle 12 Mp, un ultra grand-angle 12 Mp et un téléobjectif 64 Mp, avec OIS et zomm optique 3x.

La vidéo n'est pas en reste : vous pourrez filmer en 8K à 24 ips, en 4K et 1080p à 60 ips, ou encore en 720p à 960 ips ! Enfin, le smartphone est équipé d'un lecteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran, et de la reconnaissance faciale (2D). N'hésitez pas à lire le compte rendu de notre prise en main du Samsung Galaxy S20+ si ce modèle vous intéresse.