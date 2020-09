French Days : l'excellent Xiaomi Mi Note 1 Lite 128 Go à moins 350€

Pour ce début des French Days, Electro Dépôt propose le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite noir en version 128 Go à moins de 350 €. Ce smartphone est doté d’un écran de 6,47“ de type AMOLED autorisant une résolution FullHD+ de 2340 x 1080 pixels.

Son processeur est un Qualcomm Snapdragon 730G octo-core fonctionnant à 2,2 GHz épaulé de 6 Go de mémoire vive. La mémoire interne est de 128 Go. L’appareil fonctionne sous Android 10. Il peut recevoir deux SIMS de type Nano-SIM. Il est compatible avec le Bluetooth 5 et les réseaux WiFi a/b/g/n/ac.