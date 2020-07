Soldes 2020 : le PC portable Pavilion Gaming avec une GTX 1650 à seulement 699,99€

Le HP Pavilion Gaming 15-EC0022NF est destiné à l'usage du Gaming. Ce PC portable de 15,6 pouces doté d'un écran 15,6'' Full HD IPS 144Hz antireflets à micro-bords, d'un processeur AMD Ryzen 5, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et surtout d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10.



Pour la connectique, on retrouvera notamment le WiFi 5, le Bluetooth 5.0, un port USB 3.1 Gen 1, un port USB 2.0 Gen 1 Type-A, un port USB 3.1 Type-C Gen 1 , une prise jack combinée casque/microphone et un port HDMI 2.0.