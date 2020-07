Soldes : pack Honor PC portable MagicBook 14 + bracelet Band 5 Sport à 505,08€

Proposé dans un joli coloris gris, le Honor MagicBook 14 est, comme son nom l'indique, équipé d'un écran FHD de 14 pouces (résolution 1920 x 1080 pixels).

Il est aussi doté d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10.

La batterie de 56Wh permet au MagicBook d'avoir une autonomie maximale 9 heures 30 ; ce qui est largement suffisant pour tenir la journée.