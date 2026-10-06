Le Google Pixel 10a est un smartphone doué en photo et assuré d’être mis à jour pendant encore de longues années. Sa version 256 Go est proposée à 449 € sur Amazon à l’occasion des Jours Flash Prime.
Si vous êtes membre d’Amazon Prime et que vous désirez changer de smartphone, le Google Pixel 10a est actuellement proposé à un bon prix jusqu’à mercredi soir. Dans son coloris Brume et sa version dotée de 256 Go de stockage, le Google Pixel 10a passe de 649 € à 449 €. Équipé d’une puce Tensor G4 et de 8 Go de RAM, ce terminal sous Android affiche un très bon rapport qualité-prix grâce à cette remise de 31 %.
Le Google Pixel 10a 256 Go est à 449 € au lieu de 649 € chez Amazon pour les membres Prime.
Pour profiter des Jours Flash Prime n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10a ?
- Pour son suivi logiciel : Google prévoit sept ans de mises à jour Android à compter de sa commercialisation, ce qui lui assure des mises à niveau jusqu’en 2033.
- Pour ses appareils photo : le capteur principal de 48 Mpx et l’ultra grand-angle de 13 Mpx sont aussi bien adaptés aux portraits qu’aux paysages.
- Pour son stockage : les 256 Go laissent de la place pour les applications, les photos et les vidéos.
Un smartphone confortable pour les usages de tous les jours
Le Google Pixel 10a est équipé d’un écran OLED de 6,3 pouces dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz, ce qui rend le défilement des applications et des menus très fluide. Il s’agit d’un smartphone relativement léger, dont le poids ne dépasse pas 183 grammes. Le Google Pixel 10a a été noté 8 sur 10 sur Clubic : notre test met notamment en avant la qualité de ses photos et son autonomie qui dépasse la journée dans un usage standard.
Une formule convaincante, mais aux nouveautés limitées
Il faut tout de même souligner que, si vous possédez actuellement un Pixel 9a, passer au Pixel 10a a un intérêt limité. En effet, le Pixel 10a reprend notamment le processeur Tensor G4 de son prédécesseur, ce qui signifie que les performances des deux modèles sont très proches. En revanche, si votre smartphone est plus ancien, le changement se justifie davantage.
✅ Les points forts
- Écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz.
- 256 Go de stockage.
- Sept ans de suivi logiciel depuis sa sortie.
❌ Les limites
- Pas de téléobjectif pour les prises de vue éloignées.
- Même processeur que le Pixel 9a.
Vendu et expédié par Amazon, le Pixel 10a 256 Go profite d’un tarif de 449 € pendant les Jours Flash Prime.
À ce prix, le Google Pixel 10a se présente comme un smartphone intéressant pour les personnes en quête d’un terminal polyvalent, doué en photo et doté des dernières innovations d’Android. Si vous êtes du genre à changer rarement de smartphone, sa politique de mises à jour est également avantageuse.
Cependant, si vous disposez déjà d’un Google Pixel 9a, vous n’avez sans doute pas besoin de passer au Pixel 10a. Enfin, avant de passer commande, vérifiez que vous disposez d’un chargeur USB-C compatible, car Google n’en fournit pas.
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