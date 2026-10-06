À ce prix, le Google Pixel 10a se présente comme un smartphone intéressant pour les personnes en quête d’un terminal polyvalent, doué en photo et doté des dernières innovations d’Android. Si vous êtes du genre à changer rarement de smartphone, sa politique de mises à jour est également avantageuse.

Cependant, si vous disposez déjà d’un Google Pixel 9a, vous n’avez sans doute pas besoin de passer au Pixel 10a. Enfin, avant de passer commande, vérifiez que vous disposez d’un chargeur USB-C compatible, car Google n’en fournit pas.