Si vous disposez déjà de luminaires connectés Philips Hue, mais que votre TV n’est pas Ambilight, alors cette offre est faite pour vous : elle permet de renforcer l’immersion de votre installation sans changer de téléviseur.

En revanche, si vous partez de zéro, il sera probablement plus intéressant pour vous d’opter pour un kit de démarrage complet, afin de disposer de tout le nécessaire pour vous lancer sans avoir à multiplier les achats.