Le Philips Hue Play Gradient prolonge l’ambiance des films et des jeux sur le mur derrière votre téléviseur. Cette alternative à la TV Ambilight passe de 219,99 € à 109,99 € dans sa version 65 pouces chez Amazon.
Tous les amateurs de technologies lumineuses connaissent forcément Ambilight, le système d’éclairage dynamique de Philips. Celui-ci est intégré à de nombreux téléviseurs de la marque, mais il peut aussi s’inviter sur des modèles d’autres constructeurs. Pour cela, il est possible d’opter pour le ruban lumineux Philips Hue Play Gradient, disponible à 109,99 € au lieu de 219,99 € chez Amazon. Ce modèle est conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 pouces. Il s’adresse surtout aux amateurs de cinéma à domicile déjà équipés en Hue, car les accessoires nécessaires à la synchronisation ne sont pas inclus.
Le Philips Hue Play Gradient pour TV de 65 à 70 pouces est à 109,99 € au lieu de 219,99 € chez Amazon.
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Pourquoi choisir le Philips Hue Play Gradient ?
- Pour ses dégradés de couleurs : plusieurs teintes se mêlent le long du ruban pour créer un éclairage nuancé et convaincant.
- Pour l’immersion : avec une solution Hue Sync compatible, les lumières suivent les couleurs des films et des jeux.
- Pour son installation facile : les supports adhésifs permettent de fixer le ruban à l’arrière du téléviseur, et l’alimentation secteur est incluse.
Une ambiance lumineuse idéale pour les soirées cinéma
Le ruban Philips Hue Play Gradient éclaire le mur qui se trouve à l’arrière de votre TV, afin de prolonger visuellement les scènes qui se déroulent à l’écran. Notre test du Philips Hue Play Gradient Lightstrip lui a accordé la note de 8 sur 10, et salue notamment la simplicité d’installation, la précision des teintes et la luminosité élevée de l’ensemble. Différents paramètres peuvent être ajustés manuellement, afin de profiter de l’ambiance de votre choix.
Un ruban à intégrer dans une installation Hue
Il faut préciser un point très important : l’offre d’Amazon porte sur le ruban Philips Hue Play Gradient seul, associé à ses accessoires de fixation et d’alimentation. Pour bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités de l’accessoire, il faut l’associer à un pont Hue et à une Sync Box HDMI, ou bien lier le pont à l’application payante Hue Sync TV si vous disposez d’un téléviseur Samsung ou LG compatible.
✅ Les points forts
- Plusieurs couleurs affichées simultanément.
- Luminosité et intensité des effets réglables.
- Supports de fixation et alimentation fournis.
❌ Les limites
- Équipements de synchronisation à prévoir séparément.
- Ruban impossible à couper ou à rallonger.
Le Philips Hue Play Gradient n’attend pas les Jours Flash Prime pour s’afficher à 109,99 € chez Amazon.
Si vous disposez déjà de luminaires connectés Philips Hue, mais que votre TV n’est pas Ambilight, alors cette offre est faite pour vous : elle permet de renforcer l’immersion de votre installation sans changer de téléviseur.
En revanche, si vous partez de zéro, il sera probablement plus intéressant pour vous d’opter pour un kit de démarrage complet, afin de disposer de tout le nécessaire pour vous lancer sans avoir à multiplier les achats.
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