À 99,99 €, ce Kindle se présente comme un choix adapté si vous désirez passer des livres de poche à la lecture numérique. Cela peut aussi représenter un bon cadeau à faire à un grand lecteur qui est souvent en déplacement.

Cependant, pour les amateurs de bandes dessinées ou les habitués des livres en grand format, un écran plus grand sera peut-être plus adapté. Il en va de même pour les personnes qui aiment lire dans leur bain et qui peuvent avoir intérêt à se tourner vers une liseuse étanche.