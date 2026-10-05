La liseuse Kindle 2024 peut vous permettre d’emporter des milliers de livres électroniques dans votre poche. Amazon propose actuellement sa version de 16 Go sans publicités pour 99,99 € au lieu de 169,99 €.
À l’approche des Jours Flash Prime qui débutent demain, Amazon baisse le prix de sa célèbre liseuse électronique dans son coloris noir. Le Kindle 2024 est disponible à 99,99 € chez le cybermarchand, dans sa version sans publicités et avec une capacité de stockage de 16 Go. Le prix habituel de ce modèle est de 169,99 €.
Le Kindle 2024 de 16 Go sans publicités est à 99,99 € chez Amazon, contre 169,99 € hors promotion.
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Pourquoi choisir le Kindle 2024 ?
- Pour son format compact : avec un poids de 158 g, elle se transporte facilement et peut se manipuler avec une seule main.
- Pour son écran à encre électronique : la dalle antireflet de 300 ppp affiche des caractères nets, avec un éclairage réglable pour lire le soir.
- Pour sa capacité de stockage : ses 16 Go lui permettent de stocker plusieurs milliers de livres, bandes dessinées et magazines.
Transportez votre bibliothèque partout avec vous
La liseuse Kindle pèse seulement 158 grammes pour un format de lecture de 6 pouces, et elle peut stocker des milliers d’ouvrages au format numérique. Elle offre aussi un confort de lecture personnalisable : la taille des caractères peut être ajustée, un mode sombre s’adapte aux sessions de lecture nocturnes et un système d’éclairage est intégré à l’appareil. Quant à l’autonomie, elle peut atteindre six semaines.
Une liseuse pour les adeptes du livre de poche
Cette liseuse Kindle met donc l’accent sur son côté compact et facile à manipuler. Par ailleurs, ce modèle fait l’impasse sur l’étanchéité et sur le réglage de la température de l’éclairage, deux fonctions que l’on trouve au sein du Kindle Paperwhite, qui possède un écran de 7 pouces.
✅ Les points forts
- Format compact et poids de 158 g.
- Écran antireflet de 300 ppp.
- Version sans publicités sur l’écran de verrouillage.
❌ Les limites
- Pas d’étanchéité.
- Pas de réglage de la température d’éclairage.
Le Kindle 2024 sans publicités est accessible à moins de 100 € avec cette offre Amazon.
À 99,99 €, ce Kindle se présente comme un choix adapté si vous désirez passer des livres de poche à la lecture numérique. Cela peut aussi représenter un bon cadeau à faire à un grand lecteur qui est souvent en déplacement.
Cependant, pour les amateurs de bandes dessinées ou les habitués des livres en grand format, un écran plus grand sera peut-être plus adapté. Il en va de même pour les personnes qui aiment lire dans leur bain et qui peuvent avoir intérêt à se tourner vers une liseuse étanche.
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