L’enceinte connectée Echo Dot Max permet d’écouter de la musique, mais aussi d’utiliser l’assistant vocal Alexa à tout moment. Amazon la propose à 64,99 € au lieu de 129,99 € pour les membres de son programme Prime.
Pas besoin d’attendre les Jours Flash Prime pour vous équiper d’une enceinte connectée Amazon à petit prix. La preuve : l’Echo Dot Max est disponible pour 64,99 € dès aujourd’hui chez le cybermarchand. Cela correspond à une réduction de 50 % par rapport à son tarif habituel, mais, pour bénéficier de cette offre, il est indispensable d’être client Prime. Cette enceinte intègre deux haut-parleurs et un hub domotique dans un format compact.
L’Echo Dot Max passe à 64,99 € au lieu de 129,99 € chez Amazon, soit 50 % d’économie.
Pour profiter des Jours Flash Prime n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir l’Echo Dot Max ?
- Pour sa partie audio : un tweeter et un woofer assurent la diffusion musicale, avec une adaptation automatique à l’acoustique de la pièce.
- Pour ses commandes vocales : Alexa répond à des centaines de demandes vocales différentes.
- Pour son hub intégré : la prise en charge de Zigbee, Matter et Thread facilite la connexion des équipements domotiques compatibles.
Une enceinte connectée qui réagit à vos demandes
L’un des principaux intérêts de l’Echo Dot Max est de vous permettre d’écouter de la musique via Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music. Mais ce n’est pas le seul : ses capteurs de présence et de température peuvent aussi déclencher des routines, comme l’allumage d’un luminaire connecté quand quelqu’un entre dans la pièce. Notre test de l’Echo Dot Max salue, par ailleurs, la bonne réactivité de l’enceinte aux requêtes vocales.
Son achat vous donne également accès à Alexa+ gratuitement pendant l’accès anticipé. Celui-ci restera gratuit par la suite pour les adhérents Prime, mais coûtera 22,99 € par mois pour les non-membres.
Un modèle plus complet qu’une Echo Dot classique
L’Echo Dot Max est certes plus cher que l’Echo Dot classique, mais il apporte des fonctionnalités supplémentaires, comme la présence d’un hub domotique et d’une conception audio à deux haut-parleurs. Cependant, il ne vaut pas une enceinte 100 % dédiée à l’écoute musicale : notre test relève une saturation lorsqu’on cherche à pousser le volume.
✅ Les points forts
- Hub connecté Zigbee, Matter et Thread.
- Adaptation automatique du son à la pièce.
- Bouton pour désactiver les microphones.
❌ Les limites
- Équilibre sonore perfectible à haut volume.
- Fonctionne uniquement sur secteur.
Disponible à 64,99 €, l’Echo Dot Max est vendu et expédié par Amazon.
À ce prix, l’Echo Dot Max présente un vrai intérêt pour compléter une installation autour d’Alexa, et même pour en débuter une. Si vous désirez vous équiper d’un assistant vocal, c’est un choix adapté.
Cependant, les amateurs éclairés d’écoute musicale doivent bien garder en tête que cette enceinte possède des limites en matière d’équilibre sonore. Un modèle plus spécialisé leur conviendra sans doute davantage.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des Jours Flash Prime ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)