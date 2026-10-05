L’un des principaux intérêts de l’Echo Dot Max est de vous permettre d’écouter de la musique via Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music. Mais ce n’est pas le seul : ses capteurs de présence et de température peuvent aussi déclencher des routines, comme l’allumage d’un luminaire connecté quand quelqu’un entre dans la pièce. Notre test de l’Echo Dot Max salue, par ailleurs, la bonne réactivité de l’enceinte aux requêtes vocales.

Son achat vous donne également accès à Alexa+ gratuitement pendant l’accès anticipé. Celui-ci restera gratuit par la suite pour les adhérents Prime, mais coûtera 22,99 € par mois pour les non-membres.