À ce prix, le Dell 15 se veut particulièrement accessible. Si vous cherchez un PC portable centré sur la bureautique et les études, c’est un choix judicieux.

Cependant, si vous avez régulièrement besoin d’utiliser des logiciels créatifs exigeants, la quantité de mémoire vive disponible risque de vous freiner avec ce modèle. Mieux vaut vérifier les configurations recommandées pour vos programmes de prédilection.