Le Dell 15 est un ordinateur portable de 15,6 pouces adapté aux usages bureautiques et quotidiens. Amazon le propose à 399 € pour les membres Prime, contre 749 € habituellement.
Alors que les Jours Flash Prime ne commenceront officiellement que le 6 octobre à 0h01, Amazon propose déjà 47 % de réduction sur le PC portable Dell 15 DC15250. Équipé d’un processeur Intel Core 3 100U, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, ce Dell 15 disponible à 399 € au lieu de 749 € est, avant tout, destiné aux usages bureautiques simples. Pour bénéficier de cette offre, il faut néanmoins être membre du programme Prime.
Pourquoi choisir le Dell 15 DC15250 ?
- Pour son affichage fluide : l’écran Full HD de 15,6 pouces monte jusqu’à 120 Hz, ce qui rend son utilisation agréable.
- Pour sa configuration bureautique : pas besoin de payer plus cher pour du traitement de texte et de la navigation Web !
- Pour son stockage : le SSD de 512 Go permet d’installer de nombreux logiciels et de stocker des milliers de fichiers sur la machine.
Un grand format qui rend le télétravail confortable
Grâce à sa dalle IPS antireflet de 15,6 pouces associée à une définition de 1920 × 1080 pixels, le PC portable Dell 15 DC15250 est aussi bien adapté à la lecture de documents qu’au visionnage de séries. Son clavier dispose d’un pavé numérique séparé, ce qui est très pratique pour remplir un tableau ou gérer de la comptabilité. Sa connectique comprend, quant à elle, des ports USB-A, USB-C, une sortie HDMI et un lecteur de cartes SD.
Un prix accessible, mais non sans concession
Le Dell 15 prouve qu’il est tout à fait possible d’investir dans une machine sous Windows 11 sans dépasser les 400 €. En revanche, il faut tout de même admettre que ses 8 Go de RAM peuvent s’avérer un peu justes pour utiliser certains logiciels gourmands et jongler entre les applications.
✅ Les points forts
- Écran IPS Full HD antireflet à 120 Hz.
- SSD de 512 Go.
- Pavé numérique et lecteur de cartes SD.
❌ Les limites
- 8 Go de RAM seulement.
- Chargeur vendu séparément.
Pas besoin d’attendre les Jours Flash Prime pour vous offrir le Dell 15 à moins de 400 €.
À ce prix, le Dell 15 se veut particulièrement accessible. Si vous cherchez un PC portable centré sur la bureautique et les études, c’est un choix judicieux.
Cependant, si vous avez régulièrement besoin d’utiliser des logiciels créatifs exigeants, la quantité de mémoire vive disponible risque de vous freiner avec ce modèle. Mieux vaut vérifier les configurations recommandées pour vos programmes de prédilection.
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