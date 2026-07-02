La Samsung Galaxy Watch 7 est présentée ici en version Bluetooth et 40 mm pour vous accompagner dans toutes vos activités sportives et surtout avec 140,99 euros de réduction pendant les Soldes.
La Samsung Galaxy Watch 7 est une montre connectée compacte et élégante qui peut vous plaire, que vous soyez un sportif averti ou débutant. Elle est dotée de nombreux capteurs pour relever vos données d'entrainement ou encore de santé et de sommeil. C'est une belle évolution de la Galaxy Watch 6, avec notamment un nouveau SoC et surtout l'intégration de Galaxy AI. Une montre sur le marché depuis juillet 2024 et qui profite des Soldes pour se retrouver avec 44% de réduction par rapport à son prix de lancement.
Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Watch 7 ?
- Pour la lisibilité avec l'écran Super AMOLED très lumineux et lisible, ce qui permet de la porter lorsque vous faites du sport à l'extérieur, en plein soleil.
- Pour avoir un suivi complet de votre santé, vos entrainements et votre sommeil. Ça ne remplace pas un RDV chez le médecin, mais ça peut donner de bonnes pistes si jamais elle détecte des anomalies.
- Pour sa légèreté au poignet, on ne la sent presque pas, c'est ce qui permet de la porter pendant de longues sessions indoor ou outdoor.
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Une montre connectée bien équipée
La Samsung Galaxy Watch7 est une montre connectée qui, de base, est proposée en deux versions, 40 et 44 mm, en 4G ou en Bluetooth. ici, nous vous présentons la version la plus simple et petite : 40 mm et Bluetooth. Il faut impérativement qu'elle soit connectée à votre smartphone pour transmettre les infos. Elle conserve une ligne très proche de la génération précédente, avec un boitier en aluminium pour les poignets fins.
Samsung y a intégré un panel complet de capteurs : cardio optique, SpO2, électrocardiogramme, tensiomètre, analyse de composition corporelle, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière, boussole, GPS et micro. Avec la nouvelle génération du capteur BioActive avec plus de LED que sur la précédente, pour améliorer la précision des mesures de santé et de sommeil.
Une vraie montre élégante
La Galaxy Watch 7 40 mm embarque une dalle AMOLED très lumineuse et contrastée, avec une bonne réactivité tactile et une interface fluide sous Wear OS 5, pour une navigation agréable. Mais Samsung n'a pas modifié le principe d'écran circulaire qui lui va bien, mais par contre le SoC a pris du galon. C'est un Exynos W1000 avec 32 Go de stockage, ce qui permet de stocker vos différents cadrans et les données recueillies par les capteurs.
Là où le bât blesse, c'est sur l'autonomie. C'est le point le plus critiqué sur ce modèle, même dans notre test, où nous avons vu qu'elle ne dépasse pas la journée d'utilisation si elle est intensément sollicitée. Ça va qu'il ne faut qu'1h30 pour la recharger entièrement, mais devoir la brancher tous les jours est assez contraignant.
✅ Les points forts
- Son écran AMOLED
- La fluidité de Wear OS 5
- Les 32 Go de stockage pour les apps et la musique
- Son design compact et sa légèreté
- Tous les capteurs qui assurent la polyvalence
❌ Les limites
- L'autonomie qui est insuffisante
- Le GPS manque parfois de précision
La Samsung Galaxy Watch 7 est une bonne montre connectée au global, en tout cas elle est complète. Appels en mains libres, consultation des messages, des notifications et même des réponses rapides, elle n'a rien à envier aux modèles plus haut de gamme, si ce n'est l'autonomie. Ce n'est pas une montre 100% sportive, mais elle a des capteurs qui sont quand même performants. Si vous êtes sportif de haut niveau, il y a mieux chez Polar ou Garmin. Là, on est plus sur une montre lifestyle élégante, qui pêche par une autonomie trop juste.
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