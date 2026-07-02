La Samsung Galaxy Watch7 est une montre connectée qui, de base, est proposée en deux versions, 40 et 44 mm, en 4G ou en Bluetooth. ici, nous vous présentons la version la plus simple et petite : 40 mm et Bluetooth. Il faut impérativement qu'elle soit connectée à votre smartphone pour transmettre les infos. Elle conserve une ligne très proche de la génération précédente, avec un boitier en aluminium pour les poignets fins.

Samsung y a intégré un panel complet de capteurs : cardio optique, SpO2, électrocardiogramme, tensiomètre, analyse de composition corporelle, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière, boussole, GPS et micro. Avec la nouvelle génération du capteur BioActive avec plus de LED que sur la précédente, pour améliorer la précision des mesures de santé et de sommeil.