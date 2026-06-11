Le mini PC a un peu de mal à trouver son public, pourtant c'est un ordinateur on ne peut plus fonctionnel et utile. Il ne faut pas voir ça comme un petit gadget pour faire tourner un serveur ou un émulateur, bien qu'il en soit capable. Mais c'est une vraie station de travail avec une configuration solide, que vous pouvez utiliser au quotidien. Et il dispose quand même d'une petite puce graphique Radeon Vega 6 pour vous permettre de lancer des jeux peu gourmands !

Au cœur de la machine, un processeur AMD Ryzen 3 3300U quad-core cadencé à 2,7 GHz et une fréquence turbo maximale de 3,50 GHz, avec 4 Mo de cache L3. Il est environ 40% plus rapide que l'Intel N5105 et 20% plus rapide que l'Intel N100 pour les tâches multithread. Ce qui se traduit, au quotidien, par une navigation fluide sur plusieurs onglets.