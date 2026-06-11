Le NiPoGi Pinova P2 est un mini PC bureautique compact et performant qui permet d'emporter tout votre bureau avec vous. Vous le retrouvez en promo à -30% actuellement sur Amazon.
L'avantage d'opter pour un mini PC par rapport à un PC portable ou une tour fixe, c'est le côté compact. Alors oui, on l'a déjà avec un laptop, surtout que là, l'écran, le clavier et la souris (via le trackpad) est inclus. Mais là, c'est encore plus petit, plus compact et surtout beaucoup moins cher puisque ce NiPoGi Pinova P2 avec Windows 11 Pro est commandable pour 279,91 euros sur Amazon.
Pourquoi choisir le NiPoGi Pinova P2 ?
- Pour son évolutivité : ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il est figé : en l'ouvrant, vous pouvez ajouter un second disque M2, changer l'actuel et remplacer la RAM DDR4.
- Pour son format compact : vous aurez beau chercher, vous ne trouvez pas de laptop qui fait 128,2 x 128,2 x 44 mm pour 274g environ.
- Pour sa compatibilité 4K : malgré sa taille, il peut être relié à trois écrans pour gérer de la 4K, ce qui est très pratique pour la bureautique.
Petit mais tout de même costaud
Le mini PC a un peu de mal à trouver son public, pourtant c'est un ordinateur on ne peut plus fonctionnel et utile. Il ne faut pas voir ça comme un petit gadget pour faire tourner un serveur ou un émulateur, bien qu'il en soit capable. Mais c'est une vraie station de travail avec une configuration solide, que vous pouvez utiliser au quotidien. Et il dispose quand même d'une petite puce graphique Radeon Vega 6 pour vous permettre de lancer des jeux peu gourmands !
Au cœur de la machine, un processeur AMD Ryzen 3 3300U quad-core cadencé à 2,7 GHz et une fréquence turbo maximale de 3,50 GHz, avec 4 Mo de cache L3. Il est environ 40% plus rapide que l'Intel N5105 et 20% plus rapide que l'Intel N100 pour les tâches multithread. Ce qui se traduit, au quotidien, par une navigation fluide sur plusieurs onglets.
Un atout pour l'affichage multi écrans
Continuons le tour du propriétaire de cette configuration avec 16 Go de mémoire vive DD4, 3200 MHz, autre preuve s'il en fallait que ce NiPoGi Pinova P2 est clairement orienté pour la bureautique. Le SSD est un modèle M.2 2280 et on apprécie vraiment la possibilité de rajouter un second disque M.2 si jamais vous êtes à l'étroit sur les 512 Go livrés de base.
La connectique est généreuse et répartie sur deux des quatre faces de l'appareil, avec un port RJ45, deux USB 3.2 Gen2, un port USB-C 3.2 Gen 2, quatre ports USB 3.2 Gen1, un DisplayPort, une prise audio et un port HDMI 2.0. Sans oublier le WiFi 5 double bande et le Bluetooth 4.2, qui ne sont pas de toute première jeunesse, mais qui font le travail.
✅ Les points forts
- Une configuration cohérente pour de la bureautique
- Le support simultané de 3 écrans
- Windows 11 Pro préinstallé
- La connectique généreuse et moderne
- Le port Ethernet pour une connexion fiable
❌ Les limites
- Le Bluetooth 4.2, obsolète en 2026
- Pas de lecteur de carte SD
- Le WiFi 5 qui n'est pas le plus rapide
Le NiPoGi Pinova P2 est un bon petit mini PC si vous n'êtes pas trop exigeant. On l'a vu, il embarque des technologies qui datent d'une autre époque et qui peuvent ralentir votre utilisation. Mais c'est ce qui permet aussi de proposer un prix aussi bas. Donc si vous vous dirigez vers ce produit, mine de rien intéressant par bien des aspects, vous le faites en connaissance de causes et savez désormais ses limites.
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