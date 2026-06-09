Avec un Mini PC à la maison, vous allez dégager pas mal d'espace sur ou sous votre bureau. Il se présente sous la forme d'un carré de 128 mm de côté pour 37 mm de hauteur, sans compter les pieds. Il ne faut pas se fier à la taille, il abrite une configuration complète, moins la carte graphique. C'est la concession qu'il faut faire pour ce modèle et les mini PC en général : se contenter de gaming très léger avec la puce graphique incluse.

Il n'oublie pas de proposer des aérations latérales et inférieures pour maintenir des températures acceptables, avec un ventilateur interne comme système de refroidissement interne. Ce n'est pas tout ce qu'il y a en façade puisqu'on retrouve une connectique plutôt généreuse. À l'avant : deux ports USB 3.2, un port USB-C et une prise jack et, à l'arrière, un port HDMI 2.0 4K, un DP 1.4 et 4 ports USB : 2 en 2.0 et 2 en 3.0.