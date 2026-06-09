Le MLSSE G10 est un mini PC orienté bureautique qui se transporte plus facilement que n'importe quel autre ordinateur et qui, avec un code promo, passe de 481,80 euros à 364,31 euros sur AliExpress.
Le Mini PC est un ordinateur bien trop sous-estimé. Imaginez un tout petit boitier, plus compact qu'une tour ou qu'un PC portable, que vous branchez sur n'importe quel écran pour le transformer en ordinateur. Certes, il faut avoir un clavier, une souris et un écran sous la main, mais si vous avez un petit bureau et pas envie de vous encombrer avec une tour qui prend de la place, c'est le bon compromis. Surtout que ce modèle bénéficie de 120,49 euros de rabais en cumulant réduction et code promo FR6SS50 sur AliExpress.
Pourquoi choisir le MLLSE G10 ?
- Parce qu'il ne prend vraiment pas de place
- Pour un PC de bureau, c'est une bonne alternative
- Pour avoir votre bureau partout, tout le temps
Un Mini PC à emmener partout
Avec un Mini PC à la maison, vous allez dégager pas mal d'espace sur ou sous votre bureau. Il se présente sous la forme d'un carré de 128 mm de côté pour 37 mm de hauteur, sans compter les pieds. Il ne faut pas se fier à la taille, il abrite une configuration complète, moins la carte graphique. C'est la concession qu'il faut faire pour ce modèle et les mini PC en général : se contenter de gaming très léger avec la puce graphique incluse.
Il n'oublie pas de proposer des aérations latérales et inférieures pour maintenir des températures acceptables, avec un ventilateur interne comme système de refroidissement interne. Ce n'est pas tout ce qu'il y a en façade puisqu'on retrouve une connectique plutôt généreuse. À l'avant : deux ports USB 3.2, un port USB-C et une prise jack et, à l'arrière, un port HDMI 2.0 4K, un DP 1.4 et 4 ports USB : 2 en 2.0 et 2 en 3.0.
Des spécifications de haut niveau
À l'intérieur, c'est tout aussi bien avec un processeur AMD Ryzen 7 H2255 accompagné de la puce graphique Radeon 780M, 24 Go de RAM LPDDR5 qu'il est possible de faire évoluer, et un SSD NVMe PCIe de 1 To. Notez que si vous vous y connaissez un peu, vous pouvez utiliser le port USB-C pour brancher une carte graphique externe (eGPU) si jamais vous avez besoin de plus de puissance.
Ce mini PC a l'avantage de ne pas consommer beaucoup, avec un TDP de base de 15W, qu'on peut configurer jusqu'à 54 W selon le mode d'utilisation. C'est un ordinateur tout indiqué pour la bureautique, le télétravail, la création de contenu niveau débutant ou même utiliser de l'IA en local. Une bonne utilisation c'est aussi en serveur pour accéder à vos photos et vidéos sur votre téléviseur.
✅ Les points forts
- Une configuration évolutive
- La double sortie 4K HDMI + DisplayPort
- Les connexions WiFi 6 et Bluetooth 5.2
- On peut le fixer derrière un écran via support VESA fourni
❌ Les limites
- Marque peu connue, SAV incertain
- Pas de lecteur de carte SD
Ce mini PC peut vous séduire si vous cherchez un ordinateur de bureau compact, avec possibilité de l'emmener avec vous. L'avantage c'est que vous pouvez le brancher partout : écran PC bien sûr, mais aussi TV, écran externe, PC portable ou encore vidéoprojecteur. Il faut être conscient de ses limites, ce n'est pas une machine de jeu, mais si ça ne vous concerne pas, ça peut être une bonne pioche.
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