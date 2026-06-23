Lancée en septembre 2024, la GoPro Hero 13 Black s'est rapidement imposée comme la référence du segment des caméras d'action compactes. Stabilisation HyperSmooth 6.0, vidéo 5,3K à 60 images par seconde, retour du GPS intégré absent depuis la HERO9 : sur le papier, elle coche toutes les cases que les sportifs et créateurs de contenu attendent depuis des années. À ce prix, elle s'adresse à quiconque veut franchir le cap de la caméra d'action premium sans débourser les 449,99 € du tarif de lancement, à condition de jouer le jeu du code promo disponible directement sur la fiche produit AliExpress avec le code FRBB25 à saisir au moment du paiement.

L'offre vise en particulier les cyclistes, les randonneurs et les amateurs de sports outdoor qui cherchent une caméra fiable, stabilisée et capable de tenir une journée complète sans recharge d'urgence. Comme le rappelle la rédaction Clubic dans son comparatif des meilleures action cams, la HERO13 Black reste la référence à battre sur ce segment en 2026, même face aux dernières sorties DJI et Insta360.