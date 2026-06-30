Le Choice Day d’AliExpress remet en lumière un boîtier que la rédaction a déjà testé à plusieurs reprises depuis le début de l’année. La Xiaomi TV Box S 3e génération descend à 55,75 € : voici ce que cette nouvelle fenêtre promotionnelle change réellement pour votre salon.
Voici le Xiaomi TV Box S 3e génération à 55,75 € au lieu de 64,25 € chez AliExpress !
Remplacer un téléviseur encore fonctionnel uniquement pour accéder au streaming moderne reste rarement justifié, et c’est précisément le créneau qu’occupe ce petit boîtier Xiaomi. Le modèle profite actuellement d’une remise Choice Day sur AliExpress, ramenant son prix à 55,75 € au lieu de 64,25 €.
Sous Google TV, avec 32 Go de stockage et la compatibilité Dolby Vision, ce bon plan s’adresse à qui veut moderniser un écran HDMI sans repartir sur un investissement à trois chiffres.
Pourquoi choisir le Xiaomi TV Box S 3e génération ?
- Prix Choice Day confirmé : le boîtier passe à 55,75 € au lieu de 64,25 € chez AliExpress, soit environ 13 % d’économie sur un modèle déjà repéré à plusieurs reprises par la rédaction.
- Fiche technique mature : puce Amlogic gravée en 6 nm, 32 Go de stockage, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 pour une navigation fluide sous Google TV.
- Polyvalence home cinéma : compatibilité 4K HDR avec Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X, de quoi équiper un salon sans changer de téléviseur.
Un boîtier pensé pour le streaming et le home cinéma au quotidien
Sous son format compact de 97 x 97 x 17 mm pour 91 grammes, la Xiaomi TV Box S 3e génération transforme n’importe quel écran équipé d’un port HDMI en Smart TV complète. Le SoC Amlogic S905X5M gravé en 6 nm associe un CPU quad-Core Cortex-A55 à 2,5 GHz et un GPU Mali-G310 V2 offrant un net gain de fluidité par rapport à la génération précédente, ce qui se ressent directement dans la navigation sous Google TV. La certification DRM Widevine L1 ouvre la voie à Netflix, Prime Video et Disney+ en résolution maximale, Dolby Vision compris sur les contenus compatibles. Dans ses différents tests et bons plans consacrés aux boîtiers Google TV, la rédaction Clubic a régulièrement souligné la cohérence de cette interface face à l’Android TV classique, un atout pour les foyers qui gèrent plusieurs profils utilisateurs.
Face aux boîtiers premium, un positionnement assumé sur le rapport prix/fonctionnalités
Comparée à une Apple TV 4K ou à un NVIDIA Shield, la Xiaomi TV Box S ne rivalise pas sur la fluidité logicielle absolue ni sur le suivi long terme, mais elle couvre l’essentiel du streaming HDR à une fraction du prix.
✅ Les points forts
- Puce 6 nm nettement plus véloce que la génération précédente, navigation fluide sous Google TV
- Dolby Vision et HDR10+ réunis sur une même box à ce niveau de prix, une combinaison encore rare
- 32 Go de stockage, suffisant pour multiplier les applications de streaming sans jongler en permanence
- Wi-Fi 6 bi-bande et Bluetooth 5.2 pour une connectivité moderne et stable en 4K
- Chromecast intégré, pratique pour diffuser depuis un smartphone, un PC ou Chrome sans application tierce
❌ Les limites
- Seulement 2 Go de RAM, des rechargements d’applications possibles lors d’un usage multitâche intensif
- Aucun port Ethernet ni sortie audio optique, une connectique pensée pour le sans fil avant tout
- Interface Google TV avec publicités intégrées sur l’écran d’accueilTélécommande aux boutons cliquants, un détail qui peut gêner lors d’une utilisation tardive
Le code Choice Day reste actif sur cette Xiaomi TV Box S 3e génération : vérifiez sa disponibilité chez AliExpress avant la fin de l’opération.
À 55,75 €, la Xiaomi TV Box S 3e génération s’adresse en priorité à ceux qui possèdent un téléviseur sans interface intelligente ou équipé d’un boîtier vieillissant, et qui veulent accéder à l’écosystème Google, au streaming 4K HDR et à Chromecast sans repenser tout leur salon. Les amateurs de multitâche intensif ou de connectique filaire complète (Ethernet, audio optique) resteront en revanche sur leur faim face aux 2 Go de RAM et au port USB unique.
Pour un usage centré sur le streaming et la modernisation d'un écran existant, cette fenêtre Choice Day permet de profiter d'un boîtier mature à un tarif qui reste cohérent avec les meilleures offres constatées par la rédaction ces derniers mois.
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