Remplacer un téléviseur encore fonctionnel uniquement pour accéder au streaming moderne reste rarement justifié, et c’est précisément le créneau qu’occupe ce petit boîtier Xiaomi. Le modèle profite actuellement d’une remise Choice Day sur AliExpress, ramenant son prix à 55,75 € au lieu de 64,25 €.

Sous Google TV, avec 32 Go de stockage et la compatibilité Dolby Vision, ce bon plan s’adresse à qui veut moderniser un écran HDMI sans repartir sur un investissement à trois chiffres.