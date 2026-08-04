Cette barrette Netac, disponible en version DIMM 288 broches pour PC de bureau ou SO-DIMM pour ordinateur portable selon les références, fonctionne à une fréquence de 2666 MHz avec des timings CL19. Elle repose sur la norme PC4-21300, une fréquence standard pour la DDR4 d'entrée à milieu de gamme, avec une tension de fonctionnement de 1,2V et une compatibilité annoncée avec les principales marques de PC (Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer). La marque Netac propose également des kits plus performants dans sa gamme Shadow, avec des fréquences montant jusqu'à 3200 MHz et des profils XMP 2.0, mais cette référence à 2666 MHz reste positionnée sur l'entrée de gamme, cohérente avec son tarif.