Depuis plusieurs mois, le marché de la mémoire vive traverse l'une des plus fortes tensions de son histoire récente, les géants de la DRAM redirigeant leur production vers les besoins colossaux de l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, la RAM DDR4 Netac 16 Go profite d'une remise sur AliExpress grâce au code FRLD11 : 156,69 € au lieu de 167,69 €.
Cette barrette Netac, disponible en version DIMM 288 broches pour PC de bureau ou SO-DIMM pour ordinateur portable selon les références, fonctionne à une fréquence de 2666 MHz avec des timings CL19. Elle repose sur la norme PC4-21300, une fréquence standard pour la DDR4 d'entrée à milieu de gamme, avec une tension de fonctionnement de 1,2V et une compatibilité annoncée avec les principales marques de PC (Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer). La marque Netac propose également des kits plus performants dans sa gamme Shadow, avec des fréquences montant jusqu'à 3200 MHz et des profils XMP 2.0, mais cette référence à 2666 MHz reste positionnée sur l'entrée de gamme, cohérente avec son tarif.
Pourquoi acheter cette RAM DDR4 Netac 32 Go maintenant ?
- Un module qui devient de plus en plus rare et cher, la DDR4 ayant vu ses tarifs bondir de 172% sur le marché spot depuis début 2026, une hausse encore plus marquée que la DDR5
- Une pénurie annoncée pour durer, avec un pic tarifaire attendu au premier semestre 2026 et un retour à la normale espéré seulement au quatrième trimestre 2027
- Un module 32 Go a un prix vraiment abordable
Une pénurie directement liée à la course à l'intelligence artificielle
Cette flambée des prix trouve son origine dans le recentrage massif des géants de la mémoire, à commencer par Samsung, vers la production de puces destinées aux data centers d'IA plutôt qu'au marché grand public. Selon des données relayées par Nikkei, le prix d'un module standard DDR4 8 Go atteignait déjà environ 15 dollars en février 2026, soit une hausse de 15% sur un seul mois et près de 8,8 fois le tarif observé un an plus tôt. TrendForce anticipait dès janvier 2026 des hausses trimestrielles pouvant atteindre 55 à 60% sur certaines catégories de DRAM conventionnelle, une prévision qui s'est largement confirmée depuis.
Pourquoi la DDR4 souffre encore plus que la DDR5 dans cette crise
Paradoxalement, c'est la DDR4, technologie plus ancienne, qui souffre le plus de cette pénurie : ses prix ont grimpé de 172% depuis début 2026, dépassant même la hausse de 76% observée sur la DDR5. Cette dynamique s'explique par le fait que les fabricants réduisent en priorité leurs lignes de production DDR4, jugées moins stratégiques, pour réallouer leurs capacités vers la DDR5 et les puces HBM destinées à l'IA, ce qui accentue paradoxalement la rareté de l'ancienne génération. Un kit DDR4-3200 CL16 de 16 Go qui s'affichait encore récemment à moins de 93 € sur Amazon illustre bien ces dernières fenêtres de prix encore abordables avant que la pénurie ne se généralise davantage.
✅ Les points forts
- Prix qui reste sous les niveaux déjà observés sur le marché pour des modules équivalents, dans un contexte de pénurie généralisée
- Compatibilité large avec la plupart des configurations PC de bureau et portables courantes
- Code promo cumulable qui permet une économie immédiate de 11 € sur le prix déjà affiché
❌ Les limites
- Fréquence de 2666 MHz et timings CL19, en retrait par rapport aux kits DDR4 plus performants du marché (3200 MHz, CL16)
- Contexte de pénurie qui rend les prix volatils, avec un risque de nouvelle hausse à court terme
- Absence de profil XMP mentionné sur cette référence spécifique, contrairement à la gamme Shadow plus haut de gamme de la même marque
À 156,69 € avec le code FRLD11, cette RAM DDR4 Netac 16 Go permet de sécuriser de la mémoire vive à un tarif qui pourrait rapidement devenir difficile à retrouver, dans un marché où les prix ont déjà été multipliés par plus de huit en un an sur certaines références. Une occasion à saisir sans trop tarder, la pénurie devant selon les estimations sectorielles se prolonger au moins jusqu'en 2027.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes