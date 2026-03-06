La DDR5 n’a jamais été aussi chère… et les prévisions des analystes ne laissent guère d’espoir pour une accalmie avant au moins 2028. Dans ce contexte, Corsair choisit de faire un geste notable en accordant 25% de réduction sur l’intégralité de sa RAM DDR5 via le code DDR5-25, disponible sur son site officiel jusqu’à lundi soir inclus.

L’offre concerne notamment deux références parmi les plus populaires : la Vengeance DDR5 6000 MT/s CL36 et sa variante RGB, deux kits 2×8 Go compatibles AMD EXPO et Intel XMP. Que vous montiez un nouveau PC ou que vous cherchiez à upgrader une configuration existante, c’est l’une des rares fenêtres de ce début d’année où la facture peut être contenue.