La RAM DDR5 n’a jamais coûté aussi cher, et pourtant Corsair ouvre une parenthèse bienvenue ce week-end. Du vendredi au lundi inclus, le fabricant américain propose 25% de réduction sur l’ensemble de sa gamme DDR5 : une offre particulièrement rare dans le contexte actuel.
La DDR5 n’a jamais été aussi chère… et les prévisions des analystes ne laissent guère d’espoir pour une accalmie avant au moins 2028. Dans ce contexte, Corsair choisit de faire un geste notable en accordant 25% de réduction sur l’intégralité de sa RAM DDR5 via le code DDR5-25, disponible sur son site officiel jusqu’à lundi soir inclus.
L’offre concerne notamment deux références parmi les plus populaires : la Vengeance DDR5 6000 MT/s CL36 et sa variante RGB, deux kits 2×8 Go compatibles AMD EXPO et Intel XMP. Que vous montiez un nouveau PC ou que vous cherchiez à upgrader une configuration existante, c’est l’une des rares fenêtres de ce début d’année où la facture peut être contenue.
Ce que valent réellement ces -25% dans le contexte actuel
Mettons les chiffres en perspective : la Vengeance DDR5 6000 MT/s CL36 (sans RGB) passe de 277,99 € à 208,49 €, tandis que la version RGB descend de 284,99 € à 213,74 €. Ces tarifs restent élevés en valeur absolue, mais ils reflètent une réalité de marché documentée par la rédaction : les prix de la DDR5 ont été multipliés par quatre depuis juillet 2025, portés par l’appétit insatiable des data centers IA en capacité de production mémoire.
TrendForce anticipe d’ailleurs une nouvelle hausse de 105% à 110% sur les modules DDR4 et DDR5 au premier trimestre 2026. Dans ce contexte, une remise de 25% représente bien plus qu’un geste commercial : c’est la première vraie opportunité d’achat depuis que la crise s’est installée.
Les meilleures offres du DDR5 Day Cordair :
6000 MT/s CL36 : le bon profil pour votre plateforme ?
Ces deux kits ciblent le même cœur de cible : les utilisateurs sur plateforme AMD AM5 (Ryzen 7000/9000) ou Intel Alder Lake/Raptor Lake, pour qui la fréquence de 6000 MT/s constitue le point d’équilibre recommandé entre performance et stabilité. Le profil EXPO développé par AMD, couplé à la certification Intel XMP, permet d’activer les paramètres optimaux directement depuis le BIOS sans manipulation manuelle.
La version RGB intègre une bande LED adressable pilotable via le logiciel iCUE de Corsair, à seulement 5,25 € d’écart avec la version sans éclairage. Dans son test de la gamme Vengeance RGB DDR5-6000, la rédaction relevait des débits « parmi les meilleurs jamais observés » en banc de test, avec une conception irréprochable des dissipateurs thermiques.
La DDR5 : une pénurie structurelle, pas un simple aléa
Comme l’ont analysé nos journalistes en détail, la crise actuelle de la mémoire ne résulte pas d’une rupture d’approvisionnement passagère, mais d’un basculement structurel de l’industrie : les fabricants réorientent leur production vers les puces HBM et DRAM haute capacité destinées aux serveurs IA, au détriment du marché grand public.
Les data centers devraient capter jusqu’à 70% des puces mémoire produites en 2026, et le cabinet IDC anticipe que cette tension maintiendra les prix à un niveau élevé bien au-delà de l’année : certains analystes ne voyant pas de retour à la normale avant 2028 ou 2029.
Ce que cette promo ne résout pas
Même à prix réduit, ces kits méritent qu’on les abordent avec lucidité. Ils apportent beaucoup, mais pas pour tous les profils.
✅ Les points forts
- Remise de 25% effective avec le code DDR5-25, l’une des premières vraies promotions depuis l’explosion des prix
- Compatibilité native AMD EXPO et Intel XMP, activation immédiate depuis le BIOS
- 6000 MT/s CL36, fréquence reconnue comme le sweet spot des plateformes AM5 et Intel récents
- Option RGB disponible pour les builds esthétiques, avec pilotage via iCUE
- Vente directe sur le site Corsair, sans intermédiaire
❌ Les points faibles
- 16 Go au total (2×8 Go) : une capacité qui commence à se montrer limitée pour le montage vidéo 4K, la virtualisation ou l’IA locale
- Les prix restent historiquement élevés malgré la remise : le retour aux tarifs d’avant-crise n’est pas pour maintenant
- La latence CL36 est moins performante que les déclinaisons CL30 ou CL28 de la même gamme
- Offre temporaire, valable uniquement sur corsair.com jusqu’à lundi soir inclus
- Un kit 2×8 Go laisse peu de flexibilité pour une montée en capacité future
✅ Verdict de la rédaction :
Personne ne va prétendre que 208,49 € ou 213,74 € pour 16 Go de DDR5 constitue une bonne affaire dans l’absolu. Mais dans le marché tel qu’il existe aujourd’hui, avec des prix qui ont quadruplé depuis l’été 2025 et aucune normalisation sérieuse en vue avant deux ou trois ans selon les analyses, cette promotion Corsair représente une opportunité réelle pour ceux qui doivent s’équiper maintenant.
Elle s’adresse en priorité aux personnes en train de monter une nouvelle configuration, à celles dont le kit DDR4 approche de ses limites, et à celles qui refusent simplement de payer le plein tarif sans raison. Si votre machine tient encore la route, vous pouvez différer, mais si le passage à la DDR5 est devenu inévitable, autant profiter de ces –25% plutôt qu’attendre des lendemains incertains.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète