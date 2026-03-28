Trouver de la DDR5 32 Go 6000 MHz sous les 340 € est devenu un vrai défi en ce début 2026. Les tensions sur les chaînes d'approvisionnement en NAND et en puces DRAM, combinées à une demande en forte hausse portée par l'adoption massive des plateformes Intel Core de 13e et 14e génération et AMD Ryzen 7000, ont fait remonter les prix de façon significative sur l'ensemble des kits DDR5 depuis plusieurs mois. Les analystes du secteur ne prévoient pas de détente tarifaire à court terme, certains évoquant même une poursuite de la hausse jusqu'à fin 2026.

Dans ce contexte, un kit Corsair Vengeance 32 Go 6000 MHz CL36 à 339,99 € sur Amazon représente une anomalie de marché qui ne durera probablement pas. Compatible XMP 3.0 et EXPO pour un overclocking automatique en un clic depuis le BIOS et garanti à vie par Corsair, c'est aujourd'hui l'une des dernières fenêtres accessibles avant que ce segment de prix ne soit définitivement dépassé.