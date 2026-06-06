La Coupe du Monde 2026 approche, et avec elle l'envie d'un écran dédié pour vivre les matchs sans monopoliser la télé du salon. Le Xiaomi TV A 32 (2025) tombe à 87,03 € sur AliExpress avec le code SS6FR11, contre 155,06 € au départ : de quoi mériter un vrai coup d'œil éditorial avant de valider le panier.
Positionné comme une télé d'appoint ou de chambre, le Xiaomi TV A 32 (2025) est une Smart TV 32 pouces sous Google TV, vendue habituellement autour de 150 à 155 €. Avec le code promotionnel SS6FR11, elle tombe à 87,03 € sur AliExpress, expédiée depuis l'Europe. C'est un tarif qui place ce modèle parmi les offres les plus accessibles du moment sur un écran connecté neuf, et qui mérite qu'on s'y arrête, notamment pour ceux qui cherchent un second écran à installer dans une chambre ou une cuisine avant le coup d'envoi du Mondial.
L'appareil s'adresse en priorité aux petits budgets, aux étudiants, aux parents qui cherchent un écran pour la chambre des enfants ou à quiconque souhaite disposer d'une deuxième TV sans y consacrer plusieurs centaines d'euros. Il ne s'agit pas d'un téléviseur principal pour cinéphiles, mais d'un équipement fonctionnel, moderne dans ses usages, et honnête dans ses prétentions.
Pourquoi choisir le Xiaomi TV A 32 (2025) ?
- Un prix plancher sous les 90 € : à 87,03 € avec le code SS6FR11, le Xiaomi TV A 32 (2025) s'impose comme l'une des Smart TV connectées les moins chères du moment pour un appareil neuf expédié depuis l'Europe.
- Google TV intégré et prêt à l'emploi : Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ et plus de 10 000 applications sont accessibles directement, sans box supplémentaire, avec Chromecast et l'Assistant Google inclus.
- Expédition depuis l'Europe : contrairement à de nombreuses offres AliExpress en provenance d'Asie, ce modèle est expédié depuis un entrepôt européen, ce qui réduit les délais de livraison et supprime les risques de frais de douane.
Une Smart TV d'appoint complète pour le streaming et les petits espaces
Sous son capot, le Xiaomi TV A 32 (2025) embarque un processeur quad-core Cortex-A55 couplé à un GPU Mali G31 MP2, 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage interne, le tout sous Google TV. L'écran affiche une résolution HD Ready de 1 366 x 768 pixels, avec prise en charge du HDR10 et HLG, ainsi qu'un traitement MEMC pour lisser les mouvements. Côté audio, les deux haut-parleurs de 5 W chacun (10 W au total) supportent Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X, ce qui assure un rendu sonore correct pour un usage quotidien, même si une barre de son reste conseillée pour des soirées de sport plus engagées. La connectique comprend deux ports HDMI, un port USB 2.0, une sortie casque, un port Ethernet et le Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz, soit une dotation honnête pour ce segment de prix.
En termes d'usages, cet écran convient parfaitement à une chambre, une cuisine ou un bureau, pour une distance de visionnage inférieure à 2,5 mètres environ. Il sera à son aise pour diffuser des matchs en streaming, regarder des séries ou lancer YouTube depuis la télécommande Bluetooth fournie. La rédaction de Clubic a eu l'occasion de se pencher sur plusieurs modèles de la gamme Xiaomi TV A, et retient de cette série un rapport fonctionnalités/prix difficile à battre dans l'entrée de gamme.
Face à la concurrence : ce que le Xiaomi A 32 apporte, et ce qu'il ne peut pas promettre
Dans cette gamme de prix, le Xiaomi TV A 32 (2025) se distingue surtout par son interface Google TV, plus aboutie et plus ergonomique que les OS propriétaires de certains concurrents à budget comparable, et par son expédition européenne qui le rend plus fiable à commander. En revanche, la résolution HD Ready sera perçue comme une limite réelle par ceux habitués à du Full HD : sur 32 pouces et à courte distance, la différence de finesse peut se voir, et les amateurs de contenus en haute définition devront gérer ce compromis.
✅ Les points forts
- Prix très accessible
- Google TV complet avec Chromecast intégré
- Audio enrichi par Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X
- Design compact et cadre métallique fin
- Connectique correcte pour l'entrée de gamme
❌ Les limites
- Résolution HD Ready uniquement (1 366 x 768 pixels)
- Puissance audio limitée pour une salle de séjour
- RAM modeste (1,5 Go)
- Pas de Dolby Vision ni de HDR
L'offre est disponible jusqu'à épuisement du stock : vérifiez la disponibilité du Xiaomi TV A 32 (2025) à 87,03 € sur AliExpress avec le code SS6FR11.
Le Xiaomi TV A 32 (2025) à 87,03 € s'adresse à un profil bien identifié : celui qui cherche un second écran fonctionnel, connecté et sans prise de tête, pour une chambre, une cuisine ou pour suivre les matchs de la Coupe du Monde sans déranger le reste du foyer. À ce prix, avec Google TV, le Chromecast intégré et une expédition depuis l'Europe, le rapport qualité/prix est difficile à contester dans l'entrée de gamme. Les amateurs de streaming occasionnel ou de football en direct y trouveront largement leur compte.
En revanche, si vous cherchez un téléviseur principal pour un salon, avec une image Full HD soignée, une reproduction fidèle des couleurs et un son immersif sans équipement additionnel, il vaudra mieux envisager un budget supérieur et viser une dalle 40 pouces ou plus en Full HD. Ce Xiaomi n'est pas fait pour tout le monde, mais pour ceux à qui il est destiné, il coche exactement les cases utiles au bon moment.
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