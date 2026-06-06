Positionné comme une télé d'appoint ou de chambre, le Xiaomi TV A 32 (2025) est une Smart TV 32 pouces sous Google TV, vendue habituellement autour de 150 à 155 €. Avec le code promotionnel SS6FR11, elle tombe à 87,03 € sur AliExpress, expédiée depuis l'Europe. C'est un tarif qui place ce modèle parmi les offres les plus accessibles du moment sur un écran connecté neuf, et qui mérite qu'on s'y arrête, notamment pour ceux qui cherchent un second écran à installer dans une chambre ou une cuisine avant le coup d'envoi du Mondial.

L'appareil s'adresse en priorité aux petits budgets, aux étudiants, aux parents qui cherchent un écran pour la chambre des enfants ou à quiconque souhaite disposer d'une deuxième TV sans y consacrer plusieurs centaines d'euros. Il ne s'agit pas d'un téléviseur principal pour cinéphiles, mais d'un équipement fonctionnel, moderne dans ses usages, et honnête dans ses prétentions.