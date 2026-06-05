L'été n'est pas encore officiel, mais AliExpress n'attend pas le solstice pour dégainer ses premières promotions de saison. La plateforme active une série de codes promo sur des références tech très recherchées, avec des remises qui dépassent parfois les 40 %.

Au programme de cette sélection : de l'audio haut de gamme avec les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, du stockage rapide avec un SSD NVMe M.2 1 To, de la performance mémoire avec un kit DDR4 32 Go signé Netac, de la créativité nomade avec le drone DJI Neo 2, et de la puissance mobile avec le Poco F8 Ultra.

Chaque offre est conditionnée à un code promo spécifique, à saisir directement sur la fiche produit ou au moment du paiement. Les tarifs peuvent évoluer rapidement, autant ne pas attendre.