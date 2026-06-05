L'été approche, et AliExpress à lancé lundi ses premières offres flash de saison avec des réductions allant jusqu'à -40 %. Écouteurs premium, stockage, mémoire, drone et smartphone flagship : cinq bons plans à saisir avant que les stocks ne s'épuisent.
L'été n'est pas encore officiel, mais AliExpress n'attend pas le solstice pour dégainer ses premières promotions de saison. La plateforme active une série de codes promo sur des références tech très recherchées, avec des remises qui dépassent parfois les 40 %.
Au programme de cette sélection : de l'audio haut de gamme avec les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, du stockage rapide avec un SSD NVMe M.2 1 To, de la performance mémoire avec un kit DDR4 32 Go signé Netac, de la créativité nomade avec le drone DJI Neo 2, et de la puissance mobile avec le Poco F8 Ultra.
Chaque offre est conditionnée à un code promo spécifique, à saisir directement sur la fiche produit ou au moment du paiement. Les tarifs peuvent évoluer rapidement, autant ne pas attendre.
Les 5 dernières ventes flash à saisir
- Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 90,87 € au lieu de 154,11 € avec le code SS6FR11
- SSD NVMe M.2 1 To à 84,39 € au lieu de 105,26 € avec le code FR6SS11
- Kit RAM DDR4 Netac 32 Go à 127,39 € au lieu de 170,14 € avec le code SS6FR20
- Drone DJI Neo 2 à 166,13 € au lieu de 236,92 € avec le code SS6FR20
- Smartphone Poco F8 Ultra à 493,11 € au lieu de 833 € avec le code SS6FR65
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
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Ce qui rend ces offres intéressantes
AliExpress a la main lourde sur certaines catégories en ce moment, et cette sélection en est une bonne illustration. Les cinq produits retenus couvrent des usages concrets, avec des prix ramenés à des niveaux compétitifs même face aux grandes enseignes françaises.
Samsung Galaxy Buds 3 Pro : réduction de bruit active et qualité audio premium, idéaux pour voyager ou télétravailler cet été.
SSD NVMe M.2 1 To : parfait pour booster un PC portable avant les vacances ou upgrade une config gaming.
Kit DDR4 Netac 32 Go : une mise à niveau mémoire accessible, utile pour la bureautique intensive ou le montage vidéo.
DJI Neo 2 : un drone léger et intuitif pour ramener des images aériennes de vos destinations estivales.
Poco F8 Ultra : un flagship Android à prix fracassé, avec des specs haut de gamme sans le tarif haut de gamme.
Pourquoi profiter de ces promos maintenant
Les remises oscillent entre 20 et 40 % selon les références — des niveaux qu'on observe généralement lors des grands événements commerciaux. AliExpress anticipe visiblement les soldes d'été en activant ces codes dès maintenant. Les délais de livraison varient entre 5 et 15 jours selon les vendeurs et l'entrepôt d'expédition.
Pour des produits comme le drone ou le smartphone, mieux vaut vérifier la mention "Entrepôt EU" sur la fiche pour recevoir sa commande rapidement. Les stocks sur ce type d'offres flash peuvent baisser vite.
FAQ
Comment appliquer un code promo sur AliExpress ?
Le champ de saisie apparaît sur la page produit ou lors du récapitulatif de commande. La remise s'affiche instantanément avant la validation.
Les prix affichés incluent-ils les frais de port ?
Pas toujours. Pensez à vérifier les frais de livraison affichés sur la fiche produit avant de comparer avec d'autres plateformes.
Comment estimer le délai de livraison réel ?
Recherchez la mention "Expédié depuis la France" ou "Entrepôt EU" sur la fiche vendeur. À défaut, comptez entre 10 et 20 jours pour une expédition depuis la Chine.