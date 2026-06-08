Les possesseurs de piscine le savent : mettre un robot nettoyeur à l'eau n'est pas une partie de plaisir. Souvent, ils ont un câble qu'il faut dérouler entièrement pour éviter l'emmêlage sous l'eau. Le Redkey S100 corrige ce défaut puisqu'il est dépourvu de câble. Avec ses cinq kilos sur la balance, il est facile de l'envoyer nettoyer les profondeurs de votre piscine.

Qui dit alimentation sans-fil, dit batterie. Sous l'eau, le Redkey S100 devrait tenir un peu plus de deux heures. Une autonomie largement suffisante pour couvrir un bassin traditionnel. Côté recharge, il faudra s'armer de patience puisqu'il faut compter entre trois et quatre heures.

Si le Redkey S100 sent sa fin arriver, il ne se laisse pas mourir au milieu de votre bassin. Il rejoint le bord pour faciliter la récupération sans plonger. Si vous ne voulez pas vous mouiller, une perche est fournie.