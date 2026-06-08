Le Redkey 100 est un nettoyeur robotisé qui refait une beauté à votre piscine à moindre prix puisqu'il est actuellement vendu à 86,99 euros grâce à un code promo.
Avec l'été qui s'apprête à pointer le bout de son nez, les piscines vont rouvrir leurs portes. Si cet espace aquatique rime souvent avec baignade et détente, il rime aussi avec nettoyage, ce qui est la partie la moins amusante. Cette tâche devient toutefois plus facile grâce au Redkey S100. Son design sans câble facilite sa mise à l'eau et son rangement. Avec le code SS6FR11, l'appareil s'offre une sympathique réduction de 30 euros chez AliExpress.
Pourquoi choisir le Redkey S100 ?
- Facile à prendre en main : Le Redkey S100 ne possède pas de câble et ne pèse que 5 kilos. Le sortir et le mettre à l'eau devient ainsi un jeu d'enfant.
- Il passe partout : Le Redkey S100 a été étudié pour s'adapter au relief et ainsi pouvoir monter les pentes inclinées à 18 %.
- Pour sa double motorisation : Elle permet d'absorber toutes sortes d'éléments au fond de votre piscine que ce soit les feuilles ou les poussières
Une excellente prise en main
Les possesseurs de piscine le savent : mettre un robot nettoyeur à l'eau n'est pas une partie de plaisir. Souvent, ils ont un câble qu'il faut dérouler entièrement pour éviter l'emmêlage sous l'eau. Le Redkey S100 corrige ce défaut puisqu'il est dépourvu de câble. Avec ses cinq kilos sur la balance, il est facile de l'envoyer nettoyer les profondeurs de votre piscine.
Qui dit alimentation sans-fil, dit batterie. Sous l'eau, le Redkey S100 devrait tenir un peu plus de deux heures. Une autonomie largement suffisante pour couvrir un bassin traditionnel. Côté recharge, il faudra s'armer de patience puisqu'il faut compter entre trois et quatre heures.
Si le Redkey S100 sent sa fin arriver, il ne se laisse pas mourir au milieu de votre bassin. Il rejoint le bord pour faciliter la récupération sans plonger. Si vous ne voulez pas vous mouiller, une perche est fournie.
Une piscine qui retrouve son éclat
Justement, en parlant de bord, transition toute trouvée pour aborder les spécificités de nettoyage de ce Redkey S100. La plupart des piscines ont des niveaux de profondeur différents, mais ce robot n'a pas peur des pentes. Il est capable de monter et de descendre des sols inclinés jusqu'à 18 %.
Pour nettoyer efficacement le fond de votre piscine, il se base sur une double motorisation et un système d'aspiration avec un filtre de 180 µm. Concrètement, il peut s'attaquer aux feuilles ou aux poussières incrustées pour rendre le plus bel éclat à votre bassin.
✅ Les points forts
- Pas de câble
- Une autonomie de deux heures
- Un retour au bord lorsque la batterie tombe à l'eau
- Une perche incluse
❌ Les limites
- Une recharge en quatre heures
Le Redkey S100 est robot dédié à ceux qui cherchent une machine efficace à moindre coût. À moins de 90 euros, il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix. Ce nettoyeur robotisé mêle prix abordable avec un rendu solide dans les profondeurs et une prise en main facile pour le déploiement et le rangement.
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