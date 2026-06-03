Les promos d’été AliExpress s’arrêtent le 10 juin, et parmi les offres à ne pas négliger, la Xiaomi TV Box S 3e génération passe sous la barre des 41 €. Avant que cette fenêtre se referme, voici ce que vaut vraiment cette box multimédia et pour quel type d’usage elle représente un achat cohérent.
Voici la Xiaomi TV Box S (3e génération) à 40,97 € au lieu de 62,22 € chez AliExpress !
Le boîtier multimédia compte parmi les rares produits tech où le rapport fonctionnalités/prix peut transformer concrètement le quotidien. Avec le code promo FR6SS06, la Xiaomi TV Box S 3e génération est disponible en promotion sur AliExpress jusqu’au 10 juin à 40,97 €, soit une réduction de plus de 34 % par rapport au tarif habituel du boîtier.
Pensée pour les usages multimédias modernes, cette troisième génération s’adresse aussi bien au cinéphile souhaitant enrichir une installation home cinéma existante qu’à l’utilisateur cherchant à redonner vie à un téléviseur vieillissant dépourvu d’interface smart récente.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV Box S (3e génération) ?
- Puce gravée en 6 nm : processeur quad-Core Cortex-A55 cadencé jusqu’à 2,5 GHz pour une navigation fluide dans Google TV et un décodage 4K 60 FPS sans accroc.
- HDR et audio haute fidélité : compatibilité Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG côté image, avec Dolby Atmos et DTS:X pour le son, afin de profiter pleinement de vos contenus premium.
- Google TV et Widevine L1 : accès à Netflix, Prime Video et Disney+ en résolution maximale grâce à la certification DRM de niveau 1, avec une interface centralisée qui gère vos plateformes et vos profils.
Google TV, Wi-Fi 6 et HDMI 2.1 : une box pensée pour la 4K au quotidien
Sous un format poche de 97 x 97 x 17 mm pour seulement 91 grammes, la Xiaomi TV Box S 3e génération transforme n’importe quel téléviseur équipé d’un port HDMI en Smart TV complète. Le port HDMI 2.1 assure la compatibilité avec les dalles récentes, tandis que le Wi-Fi 6 bi-bande offre la stabilité nécessaire pour un streaming 4K sans coupure.
La certification DRM Widevine L1 ouvre la voie à Netflix, Prime Video et Disney+ en résolution maximale, y compris en Dolby Vision sur les contenus compatibles. Dans ses analyses et comparatifs autour des boîtiers Google TV, la rédaction Clubic a régulièrement mis en avant la fluidité de cette interface face à l’Android TV classique, notamment pour les foyers qui gèrent plusieurs profils utilisateurs.
Face aux clés HDMI et à l’Apple TV 4K : ce que cette Xiaomi apporte vraiment
À 40,97 €, la Xiaomi TV Box S 3e génération se démarque clairement des clés HDMI entrée de gamme par sa puissance de traitement, son support HDR complet et la qualité de Google TV, tout en restant très loin des 169 € demandés pour une Apple TV 4K qui cible un écosystème différent. Pour un utilisateur hors univers Apple, cherchant avant tout une expérience de streaming 4K fiable et flexible, le rapport fonctionnalités/prix de ce modèle est difficile à ignorer à ce tarif.
✅ Les points forts
- Puce Amlogic S905X5M gravée en 6 nm, avec 25 % de gain CPU et 130 % de gain GPU par rapport à la génération précédente
- Compatibilité HDR complète : Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG, avec Dolby Atmos et DTS:X côté audio
- Wi-Fi 6 bi-bande pour un streaming 4K stable sans dépendre d’une connexion filaire
- Certification Widevine L1 pour un accès en résolution maximale sur Netflix, Prime Video et Disney+
- Format ultra-compact de 97 x 97 x 17 mm pour 91 grammes, discret sur n’importe quelle installation
❌ Les limites
- Seulement 2 Go de RAM, qui peuvent montrer leurs limites sur les applications les plus gourmandes
- Stockage de 32 Go non extensible par carte SD
- Pas d’Ethernet intégré : une connexion filaire requiert un adaptateur USB-Ethernet vendu séparémentL’ajustement automatique de fréquence (AFR) n’est pas encore pris en charge par toutes les plateformes SVOD
Le code FR6SS06 expire le 10 juin : si cette box correspond à votre usage, c’est le moment de passer à l’action avant la fin des promos d’été.
Difficile de trouver à redire sur la Xiaomi TV Box S 3e génération au tarif proposé pendant les promos d’été AliExpress. À 40,97 € avec le code FR6SS06, elle réunit les fondamentaux qui manquent à la plupart des solutions de cette gamme de prix : puce gravée en 6 nm, Wi-Fi 6, compatibilité HDR et audio complète, et Google TV pour une expérience fluide et régulièrement mise à jour. Elle s’adresse en priorité aux utilisateurs cherchant à moderniser un téléviseur sans smart TV intégrée ou avec une interface vieillissante, ainsi qu’aux cinéphiles souhaitant un boîtier d’appoint fiable pour le salon ou une pièce secondaire.
Ceux qui disposent déjà d’une Smart TV récente sous Google TV n’y trouveront pas de bénéfice supplémentaire, et les profils exigeants sur la fluidité applicative pourraient être freinés par les 2 Go de RAM. Pour tous les autres, cette offre à durée limitée représente une opportunité concrète de passer à la 4K HDR sans concession majeure.
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