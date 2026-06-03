Le boîtier multimédia compte parmi les rares produits tech où le rapport fonctionnalités/prix peut transformer concrètement le quotidien. Avec le code promo FR6SS06, la Xiaomi TV Box S 3e génération est disponible en promotion sur AliExpress jusqu’au 10 juin à 40,97 €, soit une réduction de plus de 34 % par rapport au tarif habituel du boîtier.

Pensée pour les usages multimédias modernes, cette troisième génération s’adresse aussi bien au cinéphile souhaitant enrichir une installation home cinéma existante qu’à l’utilisateur cherchant à redonner vie à un téléviseur vieillissant dépourvu d’interface smart récente.