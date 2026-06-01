AliExpress lance chaque été une grande opération promotionnelle avec des codes promo progressifs à appliquer directement au moment du paiement. Plus votre commande est élevée, plus la réduction est importante. Voici les codes actifs pendant l'opération :

SS6FR11 : -11 € dès 79 € d'achat

: -11 € dès 79 € d'achat SS6FR20 : -20 € dès 139 € d'achat

: -20 € dès 139 € d'achat SS6FR30 : -30 € dès 209 € d'achat

: -30 € dès 209 € d'achat SS6FR50 : -50 € dès 349 € d'achat

: -50 € dès 349 € d'achat SS6FR65 : -65 € dès 459 € d'achat

Ces codes sont cumulables avec les prix promotionnels déjà affichés sur les fiches produits. Pour en profiter, il suffit de les renseigner dans le champ dédié au moment du récapitulatif de commande. Les offres sont valables pendant toute la durée de l'opération estivale, dans la limite des stocks disponibles.