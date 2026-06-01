Les meilleures affaires tech de l'été sont là. AliExpress lance ses promos estivales avec des réductions immédiates sur des produits premium : casque Sony, smartphone Xiaomi, CPU AMD et bien plus.
Les promos d'été AliExpress sont officiellement lancées, et la plateforme frappe fort avec une sélection de produits tech parmi les plus recherchés du moment. Casque à réduction active Sony WH-1000XM6, smartphone milieu de gamme Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, processeur AMD Ryzen 7 7800X3D pour les gamers et créateurs, caméra 360° Insta360 X5 et smartphone haut de gamme POCO F8 Pro 5G : on a sélectionné cinq bons plans concrets, avec des économies allant jusqu'à 65 €. Des codes promo dédiés permettent de faire baisser le prix directement au panier.
Les 5 meilleurs deals des promos d'été AliExpress :
- Casque sans fil Sony WH-1000XM6 à 309,74 € au lieu de 359,74 €
Code promo : FR6SS50
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus à 209,65 € au lieu de 239,65 €
Code promo : FR6SS30
- Smartphone POCO F8 Pro 5G à 443,13 € au lieu de 508,13 €
Code promo : FR6SS65
- Appareil photos Insta360 X5 à 394,72 € au lieu de 444,72 €
Code promo : FR6SS50
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 230,68 € au lieu de 260,68 €
Code promo : FR6SS30
Les promos d'été AliExpress : comment en profiter ?
AliExpress lance chaque été une grande opération promotionnelle avec des codes promo progressifs à appliquer directement au moment du paiement. Plus votre commande est élevée, plus la réduction est importante. Voici les codes actifs pendant l'opération :
- SS6FR11 : -11 € dès 79 € d'achat
- SS6FR20 : -20 € dès 139 € d'achat
- SS6FR30 : -30 € dès 209 € d'achat
- SS6FR50 : -50 € dès 349 € d'achat
- SS6FR65 : -65 € dès 459 € d'achat
Ces codes sont cumulables avec les prix promotionnels déjà affichés sur les fiches produits. Pour en profiter, il suffit de les renseigner dans le champ dédié au moment du récapitulatif de commande. Les offres sont valables pendant toute la durée de l'opération estivale, dans la limite des stocks disponibles.
Sony WH-1000XM6 : le casque sans fil de référence à prix réduit
Le Sony WH-1000XM6 s'impose comme l'un des casques à réduction de bruit active les plus aboutis du marché. Avec une autonomie généreuse, une qualité sonore remarquable et une suppression du bruit parmi les meilleures de sa catégorie, il cible aussi bien les télétravailleurs que les grands voyageurs. À 309,74 € avec le code FR6SS50, il s'offre à l'un de ses meilleurs prix constatés.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus : le meilleur rapport qualité/prix du moment
Le Redmi Note 15 Pro Plus continue la tradition Xiaomi du smartphone milieu de gamme surequipé. Grand écran AMOLED, module photo polyvalent et batterie généreuse en font un choix redoutable sous la barre des 210 €. Avec le code FR6SS30, l'économie atteint 30 € sur ce modèle particulièrement populaire en Europe.
AMD Ryzen 7 7800X3D : le processeur gamer par excellence
Le Ryzen 7 7800X3D reste la référence absolue pour le gaming sur PC grâce à sa technologie 3D V-Cache, qui booste significativement les performances dans les jeux. Que vous montiez un nouveau PC ou upgradiez votre configuration, ce CPU offre un gain de performances très concret pour les titres gourmands. À 230,68 € avec le code FR6SS30, c'est une opportunité sérieuse pour les joueurs PC.
Insta360 X5 : la caméra 360° pour capturer tous vos souvenirs d'été
L'Insta360 X5 est la caméra 360° la plus polyvalente du moment, idéale pour filmer vacances, sports et aventures estivales. Elle embarque une optique améliorée, une stabilisation redoutable et une résolution accrue par rapport à sa prédécesseur. À 394,72 € avec le code FR6SS50, soit 50 € de moins, c'est le bon moment de passer à la vidéo immersive.
POCO F8 Pro 5G : la puissance d'un flagship à prix cassé
Le POCO F8 Pro 5G joue dans la cour des grands avec un processeur haut de gamme, une charge rapide et un écran à fréquence élevée, pour un prix bien en dessous des flagships traditionnels. À 443,13 € grâce au code FR6SS65 (soit 65 € de remise), il représente l'un des meilleurs rapports performances/prix de cette sélection estivale.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait Bouygues - B&You 130Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199 € HT
En attendant le Prime Day et les Soldes, AliExpress passe à l'action
Les amateurs de bons plans tech le savent : l'été est une saison stratégique. Le Prime Day d'Amazon approche, les Soldes d'été démarrent fin juin, et les occasions de faire de bonnes affaires vont se multiplier. Mais en attendant ces grands rendez-vous commerciaux, AliExpress prend les devants avec ses promos estivales et des remises immédiates sur des références phares.
Une bonne façon d'anticiper ses achats tech sans attendre la cohue des Soldes, notamment sur des produits comme le Sony WH-1000XM6 ou le Ryzen 7 7800X3D qui partent vite dès que les prix baissent. Avec des codes promo jusqu'à -65 €, la plateforme s'impose comme une alternative sérieuse cet été pour renouveler ses équipements à moindre coût.