C'est l'argument qui revient dans chaque test : l'installation du MOVA 600 prend moins d'une heure, même pour un utilisateur sans expérience technique. On pose la station d'accueil, on lance le robot en mode exploration depuis l'application MOVAhome, et il cartographie lui-même le jardin en quelques passages. Pas de câble à dérouler, pas de piquet à planter, pas d'antenne satellite à calibrer.

Une fois la carte établie, vous pouvez créer plusieurs zones avec des fréquences de tonte différentes (la pelouse principale tous les deux jours, le coin plus discret une fois par semaine) et programmer des horaires distincts selon les saisons. L'application gère également la coupe en U : des passages rectilignes parallèles qui couvrent la surface de façon systématique, sans zones oubliées.