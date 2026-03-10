Le MOVA 600 Kit est disponible à 699 € sur Amazon avec 81 lames de rechange incluses, contre un prix habituel supérieur à 899 €. Robot tondeuse sans fil avec cartographie 3D LiDAR 360°, détection des obstacles, coupe en U, capteur de pluie et application MOVAhome : c'est la technologie qu'on trouvait uniquement à plus de 1 500 € il y a deux ans, désormais accessible sous les 700 €.
Il y a des week-ends où on regarde le jardin depuis la terrasse en se disant qu'il faudra bien s'en occuper. Puis le dimanche passe, la semaine reprend, et l'herbe gagne encore quelques centimètres. Le MOVA 600 règle ce problème une fois pour toutes, et pas en proposant un gadget à fils à enterrer pendant un week-end entier. Juste un robot qu'on pose, qu'on paramètre en moins d'une heure via l'application, et qui se charge du reste pendant qu'on fait autre chose. À 699 € avec 81 lames incluses, c'est l'une des offres les plus solides du marché pour entrer dans la tonte autonome sans se ruiner.
Le LiDAR 3D sans fil périphérique, une technologie qui change vraiment la donne
Pendant des années, installer un robot tondeuse signifiait passer un samedi à enterrer un fil électrique tout autour du jardin pour délimiter la zone de tonte. Coûteux, contraignant, définitif. Le MOVA 600 tourne la page : grâce à son capteur LiDAR 3D UltraView, il cartographie lui-même son environnement en temps réel, sans fil, sans antenne GPS externe, sans intervention d'un technicien. Le LiDAR détecte jusqu'à 30 mètres à la ronde avec un champ de vision de 360° × 59° et une précision au centimètre près. Vous définissez les limites virtuelles depuis l'application mobile, et le robot s'y tient scrupuleusement.
Un robot tondeuse qui se déploie en moins d'une heure
C'est l'argument qui revient dans chaque test : l'installation du MOVA 600 prend moins d'une heure, même pour un utilisateur sans expérience technique. On pose la station d'accueil, on lance le robot en mode exploration depuis l'application MOVAhome, et il cartographie lui-même le jardin en quelques passages. Pas de câble à dérouler, pas de piquet à planter, pas d'antenne satellite à calibrer.
Une fois la carte établie, vous pouvez créer plusieurs zones avec des fréquences de tonte différentes (la pelouse principale tous les deux jours, le coin plus discret une fois par semaine) et programmer des horaires distincts selon les saisons. L'application gère également la coupe en U : des passages rectilignes parallèles qui couvrent la surface de façon systématique, sans zones oubliées.
✅ Les points forts
- LiDAR 3D UltraView 360° : installation sans fil en moins d'1h, cartographie précise au cm
- 800 m² en mode efficacité : dépasse la capacité annoncée de nombreux concurrents
- Pente 45% : le meilleur de sa catégorie sous 1 000 €, contre 30% pour le Navimow i105
- Coupe en U systématique : résultat homogène, sans zones oubliées
- Capteur pluie + antivol intégré : retour automatique et alerte levage
❌ Les limites
- Autonomie de 50 minutes : pour les jardins proches de 600 m², plusieurs cycles quotidiens nécessaires
- Accessoires onéreux : roues, module 4G et station d'accueil supplémentaire vendus à prix élevé
- Largeur de coupe de 20 cm : inférieure à certains modèles premium
- Pas de caméra : évitement des obstacles performant mais sans identification visuelle des objets
Verdict de la rédaction
Le MOVA 600 a été noté 8/10 par notre expert et désigné "meilleure affaire" pour les jardins de moins de 600 m² sans fil périphérique. À 699 € avec 81 lames et 3 ans de garantie, c'est le point d'entrée idéal dans la tonte autonome LiDAR, une technologie qui coûtait encore plus de 1 500 € en 2023. Les limites restent réelles (autonomie courte, accessoires chers), mais aucun concurrent direct ne combine surface, pente et prix à ce niveau.
FAQ - Tout savoir sur le Mova 600
Faut-il enterrer un fil pour installer le MOVA 600 ?
Non. L'installation est 100% sans fil. Le robot cartographie lui-même le jardin via son LiDAR 3D, sans câble périphérique ni antenne GPS externe.
Quelle surface le MOVA 600 peut-il couvrir ?
Jusqu'à 600 m² en mode standard et 800 m² en mode efficacité.
Que se passe-t-il s'il pleut ?
Le capteur de pluie intégré déclenche le retour automatique à la station. La tonte reprend automatiquement dès que la pluie s'arrête.
Les 81 lames durent combien de temps ?
En comptant un changement de 3 lames toutes les 2 à 3 semaines en pleine saison, le kit couvre environ 2 à 3 saisons complètes.
Le MOVA 600 est-il compatible avec un jardin en plusieurs parties ?
Oui, la gestion double carte permet de gérer deux zones distinctes avec des programmes de tonte indépendants depuis l'application MOVAhome.
