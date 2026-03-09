La MSI GeForce RTX 3070 8 Go est une carte graphique de la génération Ampère de NVIDIA, lancée en 2020 mais toujours capable d’assurer en jeu à des niveaux que beaucoup de joueurs n’ont pas besoin de dépasser. Avec le code VSFR25, elle passe de 261,87 € à 236,87 €, soit une économie directe de 25 €, dans un segment où chaque euro compte.

Cette offre s’adresse avant tout aux joueurs en 1440p qui cherchent une montée en gamme sérieuse sans hypothéquer leur budget, ou à ceux qui assemblent un PC fixe polyvalent à moindre coût. Vous pouvez retrouver la carte via notre lien partenaire pour profiter du tarif promotionnel.