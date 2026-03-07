Ce KTC H27T27 s’adresse réellement à ceux qui utilisent encore un vieux 24" Full HD 60 Hz et qui rêvent d’un vrai saut de confort sans se ruiner. On parle ici d’une dalle IPS de 27 pouces en 2 560 x 1 440 pixels (QHD), avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, compatibilité Adaptive Sync (FreeSync) et support HDR10, un ensemble qu’on retrouve habituellement bien au-dessus de la barre des 150 €.

Proposé à 83 € pour ce dernier jour des Choice Days, il s’impose comme un candidat idéal pour un setup gaming “casual”, une machine de télétravail ou un PC familial qui avait besoin d’un coup de frais visuel. Pour en profiter, il faudra toutefois être un peu patient : l’offre apparaît dans une fenêtre pop-up après quelques secondes, et il peut être nécessaire de recharger le lien, désactiver les bloqueurs de pubs ou vider les cookies pour la faire apparaître correctement.