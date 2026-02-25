Avec le code CLUB80 valable uniquement ce jour, Rakuten propose l’iPad Pro M4 (2024) à 959,99 € contre un prix public de 1 569,00 €, soit une économie de 609,01 €, représentant près de 39% du tarif officiel.

Pour un produit Apple, peu habitué aux grandes largesses tarifaires, un tel écart reste exceptionnel, il ne s’agit ni d’un reconditionné ni d’un modèle dépassé, mais bien de la génération 2024 toujours en catalogue. La nature flash de l’offre implique une décision rapide : une fois le code expiré, difficile d’anticiper quand un tarif comparable se représentera.