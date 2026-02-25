Ce code promo fait chuter l’iPad Pro M4 (2024) à 959,99 € au lieu de 1 569 € : soit plus de 600 € de réduction sur l’une des tablettes les plus abouties du marché. Avant de valider la commande, on fait le point sur ce que cette machine vaut vraiment, et pour qui cette fenêtre de tir a réellement du sens.
Lancé au printemps 2024, l’iPad Pro M4 a décroché la note de 8/10 dans notre test, notre expert l'a décrit comme “une vraie mise à jour” après plusieurs générations en demi-teinte. C’est la première tablette Apple à embarquer la puce M4, celle-là même qui équipe les MacBook Pro haut de gamme, logée ici dans un châssis d’à peine 5,1 mm d’épaisseur.
Plus de 600 € d’économie : une offre flash à ne pas manquer
Avec le code CLUB80 valable uniquement ce jour, Rakuten propose l’iPad Pro M4 (2024) à 959,99 € contre un prix public de 1 569,00 €, soit une économie de 609,01 €, représentant près de 39% du tarif officiel.
Pour un produit Apple, peu habitué aux grandes largesses tarifaires, un tel écart reste exceptionnel, il ne s’agit ni d’un reconditionné ni d’un modèle dépassé, mais bien de la génération 2024 toujours en catalogue. La nature flash de l’offre implique une décision rapide : une fois le code expiré, difficile d’anticiper quand un tarif comparable se représentera.
Écran OLED, puce M4 : le meilleur de la tablette Apple
Ce qui distingue immédiatement l’iPad Pro M4, c’est son écran Tandem OLED : une technologie propriétaire Apple qui superpose deux dalles pour atteindre 1 000 nits de luminosité standard, avec un pic à 1 600 nits. Comme le souligne notre test, la dalle est “tout simplement somptueuse et parfaitement calibrée, avec des couleurs qui restent éclatantes sans être trop saturées”.
Côté performances, la puce M4 gravée en 3 nm affiche 3 733 points en single-core et 14 558 points en multi-core sur Geekbench 6, distançant très largement l’ancien M2. Le tout est complété par un port Thunderbolt/USB 4 à 40 Gbit/s, une connectivité Wi-Fi 6E et une compatibilité Apple Pencil Pro et Magic Keyboard.
Une machine sans rival direct, mais avec des compromis réels
Sur le segment des tablettes premium, l’iPad Pro M4 n’a objectivement pas de rival direct : ni le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ni le Microsoft Surface Pro ne l’égalent sur la puissance brute combinée à la qualité d’écran. Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’iPadOS, malgré ses progrès réguliers, reste un système pensé pour des usages verticaux et non pour remplacer un Mac au quotidien.
Ce que cette tablette vaut vraiment
Puissant, élégant, avec un écran de référence : l’iPad Pro M4 est techniquement irréprochable sur le papier. Mais avant de valider la commande, il vaut la peine de se demander honnêtement quel usage vous en ferez au quotidien.
✅ Les points forts
- Écran Tandem OLED 13" exceptionnel, luminosité de pointe à 1 600 nits, ProMotion 10-120 Hz
- Puce M4 ultra-performante, taillée pour Final Cut Pro, Photoshop, Pixelmator et les workflows créatifs intensifs
- Design record de finesse à 5,1 mm, allégé de 100 g par rapport à la génération précédente
- Port Thunderbolt/USB 4 pour des transferts à 40 Gbit/s et connexion aux écrans externes
- Compatible Apple Intelligence, Apple Pencil Pro et nouveau Magic Keyboard
❌ Les points faibles
- iPadOS reste rigide pour le multi-fenêtres et les usages professionnels avancés, loin de la souplesse de macOS
- Aucun chargeur 20 W fourni dans la boîte, un investissement supplémentaire à prévoir
- Capteur photo arrière inchangé depuis 2022 ; qualité nocturne médiocre, ultra grand-angle supprimé
- Le Magic Keyboard est vendu séparément, à un tarif conséquent pour un accessoire quasi-indispensable en usage Pro
- La puissance de la puce M4 restera largement sous-exploitée pour les usages courants (web, vidéo, bureautique)
✅ Verdict de la rédaction :
Cette offre Rakuten permet d’accéder à ce que l'on considère comme la tablette la plus aboutie du marché pour moins de 960€, un positionnement tarifaire rare sur un produit Apple aussi récent. Elle s’adresse clairement aux créatifs, monteurs vidéo, illustrateurs et professionnels déjà installés dans l’écosystème Apple, qui savent pertinemment pourquoi ils ont besoin d’un iPad Pro.
Si votre usage se résume à la consultation de mails, au streaming ou à la navigation web, un iPad Air M2 ou un iPad classique remplira le même rôle pour bien moins cher. Mais pour ceux qui attendent le bon moment pour franchir le cap, difficile d’imaginer meilleure fenêtre que celle ouverte aujourd’hui par ce code promo.
