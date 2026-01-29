Les AirPods Pro 3 sont la génération la plus récente d’écouteurs Apple orientés vers la performance audio et les fonctionnalités intelligentes. Leur tarif de lancement était déjà situé sous celui des AirPods Pro 2 à leur sortie, ce qui les rendait plus accessibles dans l’absolu même sans promo.

À 219,99 €, ils deviennent une option plus raisonnable pour :

des utilisateurs iPhone ou iPad qui veulent un son propre et une forte réduction de bruit,

ceux qui n’ont pas encore d’écouteurs à réduction de bruit et hésitaient à payer plein tarif,

un usage quotidien incluant transports, podcasts, appels et musique.

Cette réduction ne transforme pas totalement l’appareil en « affaire du siècle », mais elle le rend plus facile à justifier financièrement pour une large part des lecteurs.