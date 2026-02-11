À 719,99 € avec le code RAKUTEN30, le Samsung Galaxy S25 Ultra tombe dans une zone de prix inhabituelle pour un flagship Ultra. Suffisant pour devenir une vraie opportunité, mais pas pour tout le monde.
Le Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go est proposé à 719,99 euros avec le code RAKUTEN30, une baisse de prix significative pour un flagship ambitieux. Si vous cherchez un smartphone capable de faire quasiment tout sans concession, cette offre est l’une des plus intéressantes du moment.
L'essentiel du bon plan en bref :
- Produit : Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go Noir Titane
- Prix : 719,99 euros avec le code RAKUTEN30
- À vérifier : application du code au panier et conditions vendeur
Pourquoi cette offre est intéressante maintenant ?
La plupart du temps, le “bon plan” sur un modèle Ultra arrive tard, ou s’accompagne de contreparties peu claires. Ici, l’intérêt est simple : le prix devient cohérent avec ce que ce type d’appareil apporte réellement au quotidien.
Ce tarif permet aussi de repositionner le S25 Ultra face à des modèles milieu de gamme plus récents mais moins complets. Pour certains acheteurs, la question devient alors moins “quel est le dernier modèle” que “quel est l’appareil qui restera agréable à utiliser longtemps”.
Ce que le S25 Ultra fait mieux que presque tous les autres smartphones
Le Galaxy S25 Ultra reste, aujourd’hui encore, l’un des téléphones les plus complets du marché. Pas le meilleur dans un domaine unique, mais celui qui cumule le moins de faiblesses.
Son écran est un point clé. Grand, très lumineux, extrêmement lisible en extérieur, il reste une référence pour ceux qui consomment beaucoup de contenu, travaillent sur leur téléphone ou utilisent le multitâche. À l’usage, c’est un vrai confort, pas un argument marketing.
La partie photo joue dans la même cour. Le S25 Ultra n’est pas juste “bon”. Il est fiable. Peu importe la scène, peu importe la lumière, il délivre des résultats cohérents. Ce n’est pas toujours le plus spectaculaire, mais c’est souvent celui qui rate le moins. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est plus important qu’un mode impressionnant une fois sur dix.
Enfin, la puissance et la gestion logicielle font que ce téléphone vieillira bien. À deux ou trois ans, il restera fluide, là où des modèles moins ambitieux montreront déjà leurs limites.
Galaxy S25 Ultra : points forts et limites
Avant de se décider, voici ce qui pèse réellement dans la balance, côté avantage comme côté contrainte.
✅ Les points forts
- Polyvalence exceptionnelle : écran, photo, performances, tout est solide
- Fiabilité photo supérieure à la moyenne, peu de ratés
- Très bon vieillissement attendu sur plusieurs années
- 256 Go de stockage, confortable pour un usage intensif
- À ce prix, rapport longévité/prix très favorable
❌ Les limites
- Format imposant et poids élevé, pas adapté à tous
- Surdimensionné pour un usage simple
- L’expérience Ultra n’a de sens que si on l’exploite vraiment
- Dépendance au code RAKUTEN30, offre non garantie dans le temps
Verdict : un Ultra enfin à un prix cohérent
À 719,99 euros, le Galaxy S25 Ultra devient un choix rationnel pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme complet et durable, sans payer le prix habituel d’un modèle Ultra. Ce n’est pas l’achat idéal pour tout le monde, mais pour un usage exigeant et une conservation sur plusieurs années, le rapport entre performance, confort et prix devient très convaincant.
