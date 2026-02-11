Le Galaxy S25 Ultra reste, aujourd’hui encore, l’un des téléphones les plus complets du marché. Pas le meilleur dans un domaine unique, mais celui qui cumule le moins de faiblesses.

Son écran est un point clé. Grand, très lumineux, extrêmement lisible en extérieur, il reste une référence pour ceux qui consomment beaucoup de contenu, travaillent sur leur téléphone ou utilisent le multitâche. À l’usage, c’est un vrai confort, pas un argument marketing.

La partie photo joue dans la même cour. Le S25 Ultra n’est pas juste “bon”. Il est fiable. Peu importe la scène, peu importe la lumière, il délivre des résultats cohérents. Ce n’est pas toujours le plus spectaculaire, mais c’est souvent celui qui rate le moins. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est plus important qu’un mode impressionnant une fois sur dix.

Enfin, la puissance et la gestion logicielle font que ce téléphone vieillira bien. À deux ou trois ans, il restera fluide, là où des modèles moins ambitieux montreront déjà leurs limites.