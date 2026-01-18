Boulanger et Rakuten vendent les meilleures smartphones à prix cassé pendant les soldes. On vous présente les 5 deals à saisir pour l'occasion.
Les soldes sont le moment idéal pour changer de smartphone sans exploser votre budget. Notre sélection des meilleures offres regroupe 5 modèles solides, du très accessible au très haut de gamme, avec des remises particulièrement intéressantes. Samsung, Google et Apple sont à l’honneur, via Rakuten et Boulanger, deux marketplaces réputées pour leurs offres fiables pendant les soldes. Que vous cherchiez un smartphone simple et efficace ou une véritable vitrine technologique, ces promotions méritent clairement votre attention !
Top 5 des smartphones en soldes :
- Samsung Pack A26 Noir à 219 € au lieu de 321,99 €
- Google Pixel 9a à 389,99 €au lieu de 551,99 €
- Samsung Galaxy S25 Ultra à 764,99 € au lieu de 1 199 €
- Apple iPhone 17 à 864,99 € au lieu de 969 €
- Apple iPhone 17 Pro Max à 1 299,99 € au lieu de 1 479 €
Quel est le meilleur smartphone à acheter pour les soldes ?
Tous les smartphones présentés ici sont de bons choix, mais le meilleur modèle dépend avant tout de vos besoins et du budget que vous êtes prêt à consacrer. Les modèles les plus accessibles, comme le Samsung Galaxy A26 ou le Pixel 9a, couvrent largement les usages du quotidien : navigation fluide, photo correcte, autonomie confortable. À l’inverse, les smartphones haut de gamme repoussent les limites en matière de performances, de photo, d’écran et de longévité logicielle.
Le choix se pose aussi entre Samsung et Apple. Samsung mise sur la polyvalence, la personnalisation et l’innovation matérielle, tandis qu’Apple privilégie l’écosystème, la stabilité logicielle et la durée de suivi. Pour affiner votre décision, il est essentiel de bien comprendre les forces et faiblesses de chaque modèle de cette sélection.
Samsung Galaxy A26 : l’essentiel bien maîtrisé à prix mini
Vous cherchez un smartphone fiable, simple et efficace sans vous ruiner ? Le Galaxy A26 coche exactement ces cases. Il propose une expérience fluide pour les usages quotidiens, avec un grand écran confortable, une autonomie rassurante et une interface Samsung One UI toujours agréable à utiliser.
Bien sûr, il ne rivalise pas avec les modèles premium sur la photo ou la puissance brute, mais il fait le travail avec sérieux. Pour les appels, les réseaux sociaux, la navigation web et le streaming, vous êtes parfaitement couvert. À ce prix soldé, c’est une excellente porte d’entrée dans l’univers Samsung, sans compromis majeur pour un usage classique.
- Connectivité 5G pour un réseau rapide
- Stockage généreux de 128 Go
- Design élégant avec coque transparente
- Écran immersif de 6,5 pouces
- Batterie longue durée
- Absence de charge sans fil
- Qualité photo moyenne en basse lumière
Google Pixel 9a : la photo et l’IA au meilleur rapport qualité-prix
Si la photo est un critère central pour vous, le Pixel 9a est une valeur sûre. Google excelle dans le traitement logiciel des images, et ce modèle hérite directement de cette expertise. Vous profitez également d’Android dans sa version la plus pure, fluide et parfaitement optimisée.
Ses performances sont solides pour un usage quotidien, même si ce n’est pas un smartphone taillé pour le gaming intensif. En revanche, son suivi logiciel exemplaire et ses fonctions IA exclusives en font un choix très équilibré. À ce tarif soldé, il s’impose comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du moment.
- Écran 6,3 pouces Actua pOLED HDR
- Processeur Google Tensor G4 performant
- Double caméra haute précision 48 Mpx et 13 Mpx
- Autonomie supérieure à 30 heures
- Connectivité 5G et double SIM
- Autonomie maximum sous mode ultra économiseur
- Batterie non amovible
Samsung Galaxy S25 Ultra : la démesure technologique assumée
Avec le Galaxy S25 Ultra, Samsung vise clairement le sommet. Vous profitez d’un écran spectaculaire, de performances de tout premier ordre et d’un module photo parmi les plus complets du marché. C’est un smartphone pensé pour ceux qui veulent tout, sans concession.
Son gabarit imposant et son prix hors soldes peuvent freiner certains utilisateurs, mais la remise actuelle change clairement la donne. Si vous recherchez un appareil capable de remplacer un appareil photo, un PC d’appoint et un smartphone ultra puissant, ce modèle est un investissement cohérent et durable.
- Cadre en titane ultra robuste
- Résistance à l'eau certifiée IP68
- S Pen intégré pour une productivité accrue
- Verre Corning® Gorilla® Armor 2 anti-rayures
- Fonctionnalités AI avancées pour vidéos parfaites
- Taille imposante pour une utilisation à une main
- Fonctionnalités spécifiques utilisant beaucoup de batterie
- Dépendance accrue aux écosystèmes Samsung pour certaines intégrations
iPhone 17 : l’équilibre parfait dans l’écosystème Apple
L’iPhone 17 s’adresse à ceux qui veulent la fiabilité Apple sans forcément viser l’extrême. Vous profitez d’une grande fluidité, d’une excellente qualité photo et d’une intégration parfaite avec les autres produits Apple.
Il ne propose pas toutes les fonctionnalités avancées des versions Pro, mais il couvre l’essentiel avec brio. Son autonomie maîtrisée et la qualité de son écran en font un compagnon très agréable au quotidien. À ce prix en soldes, il devient bien plus accessible pour entrer ou rester dans l’écosystème iOS.
- Écran Super Retina XDR 6,3 pouces avec ProMotion 120 Hz
- Caméra arrière Fusion 48 MP avec double capteur
- Puce A19 performante, +50% CPU par rapport à l'iPhone 13
- Stockage de base 256 Go
- Connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
- Utilisation de la technologie eSIM uniquement
- Dimensions du téléphone non compactes
iPhone 17 Pro Max : la référence ultime pour les plus exigeants
Si vous voulez ce qui se fait de mieux chez Apple, l’iPhone 17 Pro Max est clairement le choix ultime. Son grand écran, ses performances de pointe et son module photo avancé en font un smartphone taillé pour les usages intensifs et professionnels.
Son tarif reste élevé, même en promotion, mais il s’adresse à ceux qui veulent un appareil sans compromis, capable de durer plusieurs années. Pour la vidéo, la photo, la puissance et l’autonomie, vous êtes sur l’une des références absolues du marché actuel.
- Écran Super Retina XDR de 6,9" avec ProMotion à 120 Hz
- Caméra arrière Fusion 48 MP avec zoom optique 16x
- Puce A19 Pro + Refroidissement par chambre à vapeur
- Autonomie jusqu'à 37 h de lecture vidéo
- Design unibody en aluminium forgé
- Taille imposante pour une utilisation à une main
- Technologie avancée nécessitant un apprentissage pour pleinement en profiter
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.