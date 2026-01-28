L'écran fluide et lumineux facilite la lecture et la navigation, même en extérieur. On peut trouver que la prise en main inspire confiance, même pour un usage prolongé.

L'Apple iPhone 17 tombe à 849,99 € chez Rakuten, avec une remise de 12 %. Ce smartphone propose un écran lumineux et fluide, une prise en main simple et une caméra conçue pour suivre vos appels vidéo ou immortaliser vos sorties du quotidien.

Ce smartphone mise sur un écran fluide qui rend la navigation agréable au quotidien. Sa capacité de stockage de 256 Go accueille facilement de nombreuses photos, vidéos et applications, sans contrainte d'espace pour l'utilisateur.

Apple iPhone 17 256 Go
Les plus
  • Écran Super Retina XDR 6,3 pouces avec technologie ProMotion 120 Hz pour une navigation très fluide
  • Double capteur photo arrière 48 MP pour des photos 4 fois plus détaillées que la génération précédente
  • Puce A19 offrant +50 % de performance CPU et autonomie sur une journée entière
  • Stockage de 256 Go pour gérer aisément photos, vidéos et applications
  • Connectivité 5G, Wi-Fi 7 et eSIM pour des échanges rapides, même en mobilité
Les moins
  • Absence de port microSD pour étendre le stockage
  • Utilisation avancée d'Apple Intelligence réservée à l'écosystème Apple

Un smartphone pensé pour le quotidien mobile

Un smartphone accompagne chaque instant de la journée, du réveil jusqu'au dernier message du soir. Avec son design fin, l'iPhone 17 se glisse facilement dans une poche ou un sac, prêt à s'adapter à vos déplacements, que ce soit pour consulter des actualités dans le métro ou immortaliser une sortie entre amis. L'écran lumineux offre un confort de lecture appréciable, même en plein soleil.

La batterie tient la distance sur une journée de travail, y compris quand on alterne appels vidéo, navigation et réseaux sociaux. Certains diront que la robustesse du Ceramic Shield 2 rassure, surtout quand on n'est pas toujours très soigneux. On remarque aussi le capteur photo qui saisit les sourires sans effort, même à la volée.

À retenir pour un achat serein

Rakuten propose l'Apple iPhone 17 256 Go Noir à 849,99 €. Ce tarif permet de concilier design moderne et prise en main confortable, dans un format pensé pour s'intégrer facilement à un usage quotidien. L'autonomie et la simplicité d'utilisation restent deux atouts pour gagner du temps au fil des journées.

