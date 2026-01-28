Un smartphone accompagne chaque instant de la journée, du réveil jusqu'au dernier message du soir. Avec son design fin, l'iPhone 17 se glisse facilement dans une poche ou un sac, prêt à s'adapter à vos déplacements, que ce soit pour consulter des actualités dans le métro ou immortaliser une sortie entre amis. L'écran lumineux offre un confort de lecture appréciable, même en plein soleil.

La batterie tient la distance sur une journée de travail, y compris quand on alterne appels vidéo, navigation et réseaux sociaux. Certains diront que la robustesse du Ceramic Shield 2 rassure, surtout quand on n'est pas toujours très soigneux. On remarque aussi le capteur photo qui saisit les sourires sans effort, même à la volée.