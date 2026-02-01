L’un des smartphones les plus puissants du marché voit son prix chuter de manière significative grâce à une promotion exceptionnelle. Pour celles et ceux qui attendent le bon moment pour s’équiper, l’offre sur le Galaxy S25 Ultra 256 Go apparaît comme une opportunité qui mérite un coup d’œil.
Choisir un smartphone haut de gamme, c’est souvent faire des arbitrages entre performances, photo, autonomie et durée de vie du produit. Les modèles très haut de gamme restent généralement coûteux pendant des mois, mais des promotions ponctuelles comme celle-ci permettent de considérer un appareil premium à un prix plus raisonnable. Avant la fin des soldes et la montée probable des prix à l’approche des nouveaux lancements, cette baisse peut faciliter une décision déjà mûrie.
Le Samsung Galaxy S25 Ultra en bref :
Le Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go est proposé à 709,99 € sur Rakuten avec le code RAKUTEN40.
Ce tarif est significativement inférieur au prix conseillé d’origine (~1 199 €) pour cette configuration, ce qui en fait une proposition rare pour un modèle premium avec écran large, battery solide et capacités photo avancées.
Une baisse de prix qui surprend pour ce smartphone premium
Sur les flagships, les prix restent souvent stables, même pendant les soldes, car les constructeurs segmentent leurs marges. Une réduction aussi marquée permet de franchir un seuil pour un public qui hésitait entre un appareil haut de gamme et des alternatives moins coûteuses.
À ce tarif, le S25 Ultra devient une option crédible non seulement pour ceux qui veulent de la puissance brute, mais aussi pour les utilisateurs qui veulent un grand écran confortable, un système photo polyvalent et un smartphone capable de rester performant plusieurs années.
Pourquoi le Samsung Galaxy S25 Ultra est l'un des meilleurs smartphones du marché ?
Le Galaxy S25 Ultra se positionne comme l’un des smartphones les plus complets du marché. Il s’appuie sur :
- Un écran Dynamic AMOLED de près de 7 pouces avec rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, qui rend l’affichage fluide et très lisible en toutes conditions.
- Une configuration photo très ambitieuse, avec un capteur principal de 200 Mpx et plusieurs objectifs dédiés pour les grandes focales, larges champs et zooms optiques, ce qui le place au sommet en polyvalence photographique parmi les mobiles Android.
Ces atouts se conjuguent avec une autonomie solide, une puissance processeur haut de gamme et des fonctions logicielles avancées, ce qui en fait un choix pertinent pour un usage intensif, multimédia ou professionnel.
Galaxy S25 Ultra : points forts et faiblesses
Avant de se décider, voici une mise en perspective pour comprendre ce que l’appareil apporte vraiment :
✅ Les points forts
❌ Les points faibles
- Écran Dynamic AMOLED ~6,9 pouces 120 Hz, très fluide et lisible en extérieur.
- Système photo très complet avec capteur principal très haute résolution et objectifs complémentaires.
- Batterie généreuse (~5 000 mAh) adaptée aux usages intensifs.
- Design et finition premium, souvent difficile à trouver à ce prix.
- Prix toujours élevé pour un usage basique.
- Taille importante pouvant ne pas convenir à tous.
- Certaines fonctions (IA, options avancées) demandent une expertise pour en tirer pleinement parti.
Verdict : un flagship premium à un prix rare
À 709,99 €, ce Galaxy S25 Ultra devient une proposition très sérieuse pour celles et ceux qui veulent un smartphone performant, polyvalent et durable. Ce n’est pas indispensable pour tous, mais pour un usage intensif ou multimédia, cette baisse le positionne comme une option difficile à ignorer avant qu’une prochaine génération n’arrive.
