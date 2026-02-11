Les remises sont déjà solides, mais Rakuten ajoute 5€ ou 30€ de réduction immédiate via deux codes valables uniquement aujourd’hui. Smartphones récents, Sony WH-1000XM5 ou GoPro HERO13 Black : les produits stars sont concernés.
Rakuten propose aujourd’hui une sélection de produits très recherchés avec des remises importantes. En plus des prix affichés, les codes RAKUTEN5 (5€ dès 39€) et RAKUTEN30 (30€ dès 299€) permettent de faire baisser encore la facture.
La majorité des références dépasse les 299€, ce qui rend le code RAKUTEN30 particulièrement intéressant. Smartphones Samsung et Apple, MacBook Air récent, casque Sony à réduction de bruit ou encore GoPro : les catégories clés sont représentées.
Ces offres sont limitées à la journée. Une fois minuit passé, les codes ne seront plus valables.
Codes à utiliser aujourd’hui :
RAKUTEN5 : 5€ offerts dès 39€ d’achat
RAKUTEN30 : 30€ offerts dès 299€ d’achat
Top 7 bons plans Rakuten pour aujourd’hui
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go Noir Titane à 719,99 € au lieu de 1199,00 €
- Apple iPhone 16 Plus 128 Go Noir à 689,99 € au lieu de 919,00 €
- Apple MacBook Air M4 13" à 1 219,00 € au lieu de 1 349,00 €
- Samsung Galaxy S25 128 Go Bleu Nuit à 424,99 € au lieu de 799,00 €
- Caméra sport GoPro HERO13 Black à 269,99 € au lieu de 449,99 €
- Casque Sony WH-1000XM5 à 199,99 € au lieu de 329,99 €
- Google Pixel 9 Pro XL Noir à 549,90 € au lieu de 999,00 €
Quels produits choisir aujourd’hui ?
Cette sélection couvre les besoins essentiels : smartphone haut de gamme, ordinateur portable léger, accessoires audio et caméra d’action. Les remises sont marquées sur des références récentes.
Samsung Galaxy S25 Ultra : idéal pour ceux qui veulent un grand écran et un appareil photo polyvalent.
- Cadre en titane ultra robuste
- S Pen intégré pour une productivité accrue
- Certification IP68 pour la résistance à l'eau
- Verre Corning® Gorilla® Armor 2 anti-rayures
- Fonction Now Brief pour une personnalisation optimale
- Apprentissage nécessaire pour Galaxy AI
- Fonctionnalités avancées nécessitent équipements compatibles
iPhone 16 Plus : un choix sûr pour rester dans l’écosystème Apple avec un grand format.
- Système photo 48 Mpx haute résolution
- Capacité de capture 3D immersive
- Caméra ultra grand-angle avec mise au point automatique
- Mix audio avec capture en spatial
- Accès rapide aux outils photo et vidéo
- Fonctionnalités limitées en capture 3D sans Apple Vision Pro
- Dimensions plus larges pour certains utilisateurs
MacBook Air 2025 : adapté aux étudiants et aux professionnels mobiles.
Sony WH-1000XM5 : parfait pour les trajets et le télétravail grâce à la réduction de bruit.
GoPro HERO13 Black : pratique pour filmer sport, voyages et activités en extérieur.
- Vidéo 5.3K60 pour une clarté exceptionnelle
- Compatible avec objectifs HB-Series
- Batterie Enduro plus puissante
- Stabilisation HyperSmooth 6.0 primée
- Fonctionnalité de transfert automatique dans le cloud
- Complexité d'utilisation pour les débutants
- Dépendance aux accessoires pour des fonctionnalités avancées
- Possibilité de surchauffe en longues sessions d'enregistrement
Google Pixel 9 Pro XL : intéressant pour la photo et l’expérience Android pure.
Pourquoi ces promos Rakuten sont intéressantes aujourd’hui ?
Les remises sont déjà conséquentes, notamment sur les smartphones premium. L’ajout du code RAKUTEN30 permet de réduire encore le prix sur la plupart des produits listés.
Le timing est stratégique : les modèles sont récents et encore très demandés. Les stocks peuvent évoluer rapidement dans la journée. Pour ceux qui envisageaient un achat high-tech, c’est le moment d’en profiter.
Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)
Les codes sont-ils cumulables ?
Non, un seul code peut être utilisé par commande.
Jusqu’à quand les codes sont-ils valables ?
Uniquement le mercredi 11 février 2026, de 0h00 à 23h59.
Faut-il un montant minimum pour utiliser RAKUTEN30 ?
Oui, le panier doit atteindre au moins 299€ pour bénéficier des 30€ offerts.
