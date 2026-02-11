Les remises sont déjà solides, mais Rakuten ajoute 5€ ou 30€ de réduction immédiate via deux codes valables uniquement aujourd’hui. Smartphones récents, Sony WH-1000XM5 ou GoPro HERO13 Black : les produits stars sont concernés.

Rakuten propose aujourd’hui une sélection de produits très recherchés avec des remises importantes. En plus des prix affichés, les codes RAKUTEN5 (5€ dès 39€) et RAKUTEN30 (30€ dès 299€) permettent de faire baisser encore la facture.

La majorité des références dépasse les 299€, ce qui rend le code RAKUTEN30 particulièrement intéressant. Smartphones Samsung et Apple, MacBook Air récent, casque Sony à réduction de bruit ou encore GoPro : les catégories clés sont représentées.

Ces offres sont limitées à la journée. Une fois minuit passé, les codes ne seront plus valables.

Codes à utiliser aujourd’hui :
RAKUTEN5 : 5€ offerts dès 39€ d’achat
RAKUTEN30 : 30€ offerts dès 299€ d’achat

Quels produits choisir aujourd’hui ?

Cette sélection couvre les besoins essentiels : smartphone haut de gamme, ordinateur portable léger, accessoires audio et caméra d’action. Les remises sont marquées sur des références récentes.

Samsung Galaxy S25 Ultra : idéal pour ceux qui veulent un grand écran et un appareil photo polyvalent.

Les plus
  • Cadre en titane ultra robuste
  • S Pen intégré pour une productivité accrue
  • Certification IP68 pour la résistance à l'eau
  • Verre Corning® Gorilla® Armor 2 anti-rayures
  • Fonction Now Brief pour une personnalisation optimale
Les moins
  • Apprentissage nécessaire pour Galaxy AI
  • Fonctionnalités avancées nécessitent équipements compatibles

iPhone 16 Plus : un choix sûr pour rester dans l’écosystème Apple avec un grand format.

Les plus
  • Système photo 48 Mpx haute résolution
  • Capacité de capture 3D immersive
  • Caméra ultra grand-angle avec mise au point automatique
  • Mix audio avec capture en spatial
  • Accès rapide aux outils photo et vidéo
Les moins
  • Fonctionnalités limitées en capture 3D sans Apple Vision Pro
  • Dimensions plus larges pour certains utilisateurs

MacBook Air 2025 : adapté aux étudiants et aux professionnels mobiles.

Les plus
  • Système photo 48 Mpx haute résolution
  • Capacité de capture 3D immersive
  • Caméra ultra grand-angle avec mise au point automatique
  • Mix audio avec capture en spatial
  • Accès rapide aux outils photo et vidéo
Les moins
  • Fonctionnalités limitées en capture 3D sans Apple Vision Pro
  • Dimensions plus larges pour certains utilisateurs

Sony WH-1000XM5 : parfait pour les trajets et le télétravail grâce à la réduction de bruit.

Les plus
  • Écran immersif protégé par Corning® Gorilla® Glass Victus® 2
  • Certifié IP68 pour la résistance à l'eau
  • Appareil photo de pointe avec fonctionnalités avancées
  • Stockage interne de 128 Go
  • Batterie durable de 4000 mAh
Les moins
  • Poids potentiellement élevé
  • Taille d'écran non optimale pour une utilisation à une main
  • Autonomie de la batterie limitée en usage intensif

GoPro HERO13 Black : pratique pour filmer sport, voyages et activités en extérieur.

Les plus
  • Vidéo 5.3K60 pour une clarté exceptionnelle
  • Compatible avec objectifs HB-Series
  • Batterie Enduro plus puissante
  • Stabilisation HyperSmooth 6.0 primée
  • Fonctionnalité de transfert automatique dans le cloud
Les moins
  • Complexité d'utilisation pour les débutants
  • Dépendance aux accessoires pour des fonctionnalités avancées
  • Possibilité de surchauffe en longues sessions d'enregistrement

Google Pixel 9 Pro XL : intéressant pour la photo et l’expérience Android pure.

Smartphone Google Pixel 9 Pro XL 6,8" 5G Double nano SIM 256 Go Noir Obsidienne

Pourquoi ces promos Rakuten sont intéressantes aujourd’hui ?

Les remises sont déjà conséquentes, notamment sur les smartphones premium. L’ajout du code RAKUTEN30 permet de réduire encore le prix sur la plupart des produits listés.

Le timing est stratégique : les modèles sont récents et encore très demandés. Les stocks peuvent évoluer rapidement dans la journée. Pour ceux qui envisageaient un achat high-tech, c’est le moment d’en profiter.

Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)

Les codes sont-ils cumulables ?
Non, un seul code peut être utilisé par commande.

Jusqu’à quand les codes sont-ils valables ?
Uniquement le mercredi 11 février 2026, de 0h00 à 23h59.

Faut-il un montant minimum pour utiliser RAKUTEN30 ?
Oui, le panier doit atteindre au moins 299€ pour bénéficier des 30€ offerts.