Les AirPods Pro de seconde génération équipés du boîtier USB-C intègrent de nombreuses fonctionnalités qui améliorent l’expérience d’écoute :

Réduction active du bruit améliorée, idéale pour les environnements bruyants au quotidien.

Mode Transparence et Audio adaptatif, qui ajustent automatiquement le contrôle du son selon l’environnement.

Autonomie confortable, avec jusqu’à environ 30 heures de lecture cumulées entre le boîtier et les écouteurs.

Intégration poussée avec l’écosystème Apple, notamment la détection automatique entre appareils et les contrôles simples via iOS/Mac.

Ce pack est pensé pour les utilisateurs qui veulent une expérience audio premium, sans compromis sur le confort ou les fonctionnalités.